大學認直屬學弟妹先收1100元 理由曝光過來人搖頭：千萬別繳
剛升上大學對學校非常陌生，許多人都期待能認到一個可靠的直屬學弟妹。一名女網友卻在Dcard驚呼，大二認直屬居然還要先繳1100元。原PO吐槽，直屬制度的初衷，本是讓學長姐帶學弟妹熟悉大學生活的自願活動，如今卻變成強制繳錢才能擁有，非常荒謬。
原PO透露，系學會說明這些經費是拿來請大一學生吃飯，還強調「上一屆也有繳」。然而她納悶直屬聚餐一學期一次，上下學期各收550元，共1100元，每次補助200元，加起來也才400元，剩下的費用卻不知去向。
原PO更不解，「原本單純的互動被搞成形式化、金錢化的義務」，直言直屬不該變成用錢「買」來的人際關係。因為不清楚，所以想詢問廣大網友，這個現象是不是正常的？
貼文曝光後，過來人勸不要繳，「大學除了學雜費跟妳參加社團的社費，其他全部都不要繳」、「跟系會費一樣，根本不用鳥」、「接了之後還要關心學弟妹、提供資訊、送歐趴糖等，多一段關係，要付錢的話根本就像在買寵物」、「念大學最後悔的是繳系學會費，繳了只是給學長姐找名目吃吃喝喝」、「沒必要，我跟我朋友們大學都沒繳交，照樣過得好好的」。
不過也有人幫系學會緩頰，「系學會運作確實需要不少經費，但如果覺得經費運作方式不透明或不夠聰明，也可以考慮自己辦理相關活動。想花多少自己決定」、「系上活動確實需要經費支持，算是一個循環，但很多別有居心的人導致整體變調」。
▪青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
▪龍年紅利已過 教育部統計：國小生人數估118學年跌破百萬
▪北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
▪私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8所老牌名校：看科系
▪繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
▪9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言