大學認直屬學弟妹先收1100元 理由曝光過來人搖頭：千萬別繳

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨大學認直屬學弟妹居然還要繳1100元。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨大學認直屬學弟妹居然還要繳1100元。 示意圖／ingimage

剛升上大學對學校非常陌生，許多人都期待能認到一個可靠的直屬學弟妹。一名女網友卻在Dcard驚呼，大二認直屬居然還要先繳1100元。原PO吐槽，直屬制度的初衷，本是讓學長姐帶學弟妹熟悉大學生活的自願活動，如今卻變成強制繳錢才能擁有，非常荒謬。

原PO透露，系學會說明這些經費是拿來請大一學生吃飯，還強調「上一屆也有繳」。然而她納悶直屬聚餐一學期一次，上下學期各收550元，共1100元，每次補助200元，加起來也才400元，剩下的費用卻不知去向。

原PO更不解，「原本單純的互動被搞成形式化、金錢化的義務」，直言直屬不該變成用錢「買」來的人際關係。因為不清楚，所以想詢問廣大網友，這個現象是不是正常的？

貼文曝光後，過來人勸不要繳，「大學除了學雜費跟妳參加社團的社費，其他全部都不要繳」、「跟系會費一樣，根本不用鳥」、「接了之後還要關心學弟妹、提供資訊、送歐趴糖等，多一段關係，要付錢的話根本就像在買寵物」、「念大學最後悔的是繳系學會費，繳了只是給學長姐找名目吃吃喝喝」、「沒必要，我跟我朋友們大學都沒繳交，照樣過得好好的」。

不過也有人幫系學會緩頰，「系學會運作確實需要不少經費，但如果覺得經費運作方式不透明或不夠聰明，也可以考慮自己辦理相關活動。想花多少自己決定」、「系上活動確實需要經費支持，算是一個循環，但很多別有居心的人導致整體變調」。

大學生

大學認直屬學弟妹先收1100元 理由曝光過來人搖頭：千萬別繳

剛升上大學對學校非常陌生，許多人都期待能認到一個可靠的直屬學弟妹。一名女網友卻在Dcard驚呼，大二認直屬居然還要先繳1100元。原PO吐槽，直屬制度的初衷，本是讓學長姐帶學弟妹熟悉大學生活的自願活動，如今卻變成強制繳錢才能擁有非常荒謬。

