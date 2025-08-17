教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部在最新的學生數預測報告中指出，114學年大一學生數將跌破20萬人。本報資料照片
教育部日前公布「各教育階段學生數預測報告」，當中預測114學年的大一學生數會跌破20萬人，129學年將減至14.6萬人，未來16學年平均年減3500人。教團曾分析，接下來至少有40所大專校院面臨轉型或退場，教育部應提早因應。

教育部在最新的學生數預測報告中指出，104學年以前的大一學生所對應的出生時期尚未受少子女化效應影響，學生數約在27萬人左右，惟105及106學年適逢虎年效應降至25.5萬人，次年再降至 24.1 萬人。

另外，107學年雖逢龍年效應，惟少子女化衝擊嚴重，人數僅增7000人，其後持續減少，教育部預計114學年大一學生數將跌破20萬人。

教育部預測，117學年逢虎年效應，人數將減至17.3萬人低點；至119學年由於龍年婚育潮及民國100年鼓勵生育政策，會帶動大一學生數轉增至20.9萬人。其後數年大一學生數雖循生肖效應起伏，惟人數皆維持於15萬至20萬人。

教育部指出，129學年大一學生預測數為14.6萬人，較113學年減少5.6萬人。預計未來16學年，大一學生數平均年減3500人、約2%。

私校工會理事長吳忠春曾接受本報採訪，預估每年約有12萬人就讀公立大專校院，在少子化影響下，剩下5、6萬名大一新生，只夠大約50所私校正常經營，將來至少會有40所大專校院面臨轉型或退場，接下來要關心的是教育部如何協助這些學校退場、轉型。

大學整體學生數方面，教育部表示，105學年以前約維持在111至114萬人，108至113學年受少子女化影響大減14.9萬人，預計114學年恐跌破86萬人。

教育部預測，129 學年的大學學生預測數為72.5萬人，26學年間減少41.2 萬人。而未來16學年，大學學生數平均會年減8900人。

