新型專班招生僅來個位數 各校盼放寬留台規定

新型專班招生中3

教育部和國發會推動新型專班招攬國際生，首年度有的學校只招到個位數，由於學士成班不易，研究生可與本地生合班，招生重心可能會轉向碩士班，學校也期盼調整學生留台工作規定，增加招生誘因。

新型專班對應產業布局及技術升級，以STEM（科學、技術、工程、數學）、金融及半導體相關領域為優先，向海外大學生及研究生招手，讓企業自己需要的人才，自己贊助養成，但進入第3個學期，招生不如預期熱烈。

龍華科技大學國際交流中心主任郭冠麟坦言，教育部雖無班級人數規定，但私校會有經營成本考量，以龍華為例，評估新型專班的學士專班約20人才能達到經濟效益，否則不 敷成本。

但由於贊助廠商挑人審慎，郭冠麟說，報名的海外大學生雖不少，通過審核的僅個位數，無法達到學校預期，最後就無法成班，而碩士班不受成班人數限制，可以和本地生合班。

郭冠麟也指出，教育部針對新型專班推動也設立專案辦公室，觀察各校推動的狀況，由於學士班成班不易，研究生則可併同本地生合班上課，因此各校招到碩士生的機會比較高，未來新型專班重心可能會放在碩士班。

據郭冠麟了解，教育部已放寬規定，開放已在台就學的國際生申請轉讀新型專班，相信對之後招生應該會有助益。

另外，郭冠麟提到，新型專班原規劃政府補助學雜費、廠商補助生活費，學生畢業後有留台工作一定年限的義務；教育部也在研議放寬規定，未來若廠商願意同時補助學雜費和生活費，這樣學生畢業後可由廠商派任至其於母國設立的分公司或分廠工作，不一定要留台服務，提供更多彈性。

元智大學113學年規劃智慧電子產品製造和國際財會專班，秋季班（第1學期）共核定72個名額、春季班（第2學期）核定41個名額，但最後實際報到僅有6人。

元智大學工程學院院長孫一明告訴中央社記者，桃園地區有許多印刷電路板廠商有國際人才需求，因而找上學校合作，也提供新型專班不少名額，由於不少廠商都在泰國有設廠，因此電子產品製造專班就鎖定泰籍學生。

對於招生不如預期，孫一明坦言，除了還沒有打開知名度，還有幾個因素影響，例如說為了配合企業，元智電子產品製造專班主要想招收泰國籍學生，但泰籍學生來台就學前並沒有華語基礎，因此新型專班要求達華語A2基礎級的門檻，對學生來說是一大挑戰。

另外，孫一明提到，電機或電子材料相關科系的泰國大學生，畢業後就可在泰國找到工作和不錯的薪資，如果要他們來台灣再拿一個學士學位，部分企業開出的薪資誘因不足，因此學士後專班對泰籍學生較無吸引力，招生也不甚理想。

在行政作業方面，孫一明指出，新型專班學生在台無擔保人，若無法正常履約，將衍生獎學金追討問題，希望政府能明確說明，不要將擔保責任都歸咎學校。

孫一明也提到，新型專班在招生、宣傳等行政業務，造成學校財務不少壓力，希望政府能提供補助，以提高學校參與意願；建議核定名額和獎學金審查結果及早公告，避免外籍生提前錄取他校。

學校也反映，2年以上的留台工作的義務過高，希望更有彈性。教育部回應中央社記者指出，為配合企業需求，已於113學年度春季班起新增「企業全額補助模式」，將原由國發基金提供的產學獎助金、初次來台必要行政費用，改由企業負擔者，畢業後可依企業需求，直接外派至海外就業。

對於學校希望調整「擔保人」的要求，教育部表示，政策的目的是讓學校訂定就業輔導機制，協助學生履行留台就業義務。如果學校確已善盡追蹤及輔導的權責，可免除追繳產學獎助金責任。

學校建議提早公告專班的核定名額和獎學金審查結果。教育部表示，自114學年度春季班起已固定徵件次數及期程，春季班會給學校2到3個月的招生作業時間，秋季班人數較多，分2次徵件，分別有4到5個月、2到3個月作業時間。

教育部也提到，獎學金審查作業將兼顧各校不同招生作業所需，固定於開學前1到2個月完成公告錄取名單，讓學校與企業有較長的作業時程，用於共同面試選才。

商品推薦