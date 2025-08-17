千挑萬選還要會華文 國際生新型專班僅招到2成

快訊

為擴大招收國際生為半導體、金融等產業培育人才，教育部113學年起推動國際產業人才教育專班（新型專班），然而最新錄取人數卻僅約招收名額的2成，教育部分析，企業選才慎重、華語門檻是主因。

台灣受到少子女化影響，各行各業都亟需人才因應缺工及產業升級，政府提出國際生來台暨留台實施計畫，其中一項策略是量身訂做「新型專班」，由政府和參與企業共同投入資源，提供學雜費補助和生活助學金。

按照規劃，政府提供國際生最多2年、每年最多新台幣10萬元的「產學獎助金」，企業則相對提供國際生最多2年、每月至少1萬元的「生活津貼」，學生的義務是畢業後須留台就業2年。

和招收高中畢業生的「新南向產學專班合作國際專班」不同，新型專班主要招收國外大學升三、四年級，或是專科、學士畢業生來台，以就讀STEM（科學、技術、工程、數學）、金融、半導體相關領域為主，培育白領幹部和高級技術人才。

新型專班已邁入第3個學期，113學年度秋季班、春季班分別僅招到15%、17%（錄取人數除以核定名額），實際註冊的人數更低，分別是9%、10%（註冊人數除以核定名額）。

根據教育部最新統計，114學年度秋季班的招生情況已有改善，但核定名額2597名，實際錄取513名，仍只占19%，學生來源不限國別，目前主力為印尼、越南及菲律賓，實際註冊入學人數則預計於11月底揭曉。

元智大學工程學院院長孫一明表示，新型專班推動第1年，可能還沒打開知名度，許多海外學生不清楚這項管道。另外，如果是鎖定電機、電子材料相關科系學生，這些人在泰國等地也能找到不錯的工作，台灣提供的薪資誘因不見得足夠。

大葉大學國際暨兩岸交流處國際事務中心主任盧炫綸表示，新型專班的廠商投入不少經費，學生還會成為未來員工，因此在面試時要求就較高。

教育部則解釋，114學年度因各校積極在海外招生，秋季班報名人數已有成長。至於實際錄取人數與招生名額有落差，主因是企業選才慎重，約有5成的報名學生，最終沒有獲得獎學金推薦資格。

教育部分析，新型專班要求華語文能力須達A2級以上，有意願的學生須先準備相關資格，政策剛推動的113學年度，很多學生來不及。

根據華語文能力測驗 (TOCFL) 將語言能力等級架構分為4等8級，其中，入門基礎級（Band A）包含入門級（1級）和基礎級（2級），A2級指已達基礎級程度，已具備基本華語溝通能力，能理解簡單的日常用語。

另外，教育部也說，依照招生規定，國際生從新型專班畢業後須留台就業，牽涉到重大的生涯規劃，學生也要與家人謹慎討論和決定。

為提高新型專班就讀人數，教育部表示，會透過「生源分析」，了解近幾個學年度實際註冊就讀學生的在學、畢業學校等資訊，列出後續規劃辦理入校宣導、教育展選址及拜會的重點交流學校。

教育部也提到，新型專班計畫企業的參與，對計畫執行影響非常大，將持續跨部會合作研議，鼓勵更多企業參與計畫。

