3校學士後醫恐熄燈…教團：辦學不是開快閃店 應力爭名額

教育部近日召開醫學院院長會議，為清華等三校學士後醫向各大學醫學院協調名額。教育團體表示，起初學士後醫名額是經衛福部同意核給，不應此時讓教育部當壞人，一千三百個總量內名額應盡力爭取，畢竟辦學不應是開快閃店，若讓這三校學士後醫只辦幾年就熄燈，無疑是糟蹋教育資源。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，應盡力爭取如國防醫軍費生、中西醫雙主修名額不包含在總量名額內，畢竟此時要教育部和其他學校協調幾乎不可能，又起先學士後醫招生是衛福部同意核給、也是依衛福部重點科別計畫申設，如今為何要讓教育部當壞人。

魏佳卉指出，若因其他大學不肯退讓，三校學士後醫最糟可能要熄燈，學校砸數億經費都將付諸東流、糟蹋教育資源，如此把科系視為快閃店，豈不是把學校和學生當猴子耍。

但也有學校高層指出，學士後醫的設備等差強人意，連大體解剖學的遺體都要和其他學校借。再者，一屆只有廿三人實在太少，很難達成理想的學習成效。

高教工會組織部主任林柏儀則表示，學士後醫若設備、師資有任何缺漏，主管機關應協助，而非嫌設備不好就關門。根據現在大學人才培育狀況，醫學院畢業也未必百分之百成為醫師。限制多少人能讀某科系則值得商榷，一千三百個員額天花板應適時調整。

