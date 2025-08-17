聽新聞
0:00 / 0:00

教育部為學士後醫學系喬名額 大學不從

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
衛福部「重點科別培育公費生」計畫本學年終止，清大、中興、中山等三校學士後醫學系當初是依照該計畫申設，一旦終止，等於直接衝擊到三校學士後醫的續存。圖／聯合報系資料照片
衛福部「重點科別培育公費生」計畫本學年終止，清大、中興、中山等三校學士後醫學系當初是依照該計畫申設，一旦終止，等於直接衝擊到三校學士後醫的續存。圖／聯合報系資料照片

教育部原規畫將清大、中興、中山等三校學士後醫學系名額，從公費生改為自費一般生，引發醫界不滿，質疑打破醫學生員額上限。據了解，教育部近日再度召開醫學院院長會議協調，盼協調各醫學系減招、分出名額給這三校，但學校不從，雙方陷入僵局。

一名醫學院高層直言，如果同意挪名額給學士後醫，回醫界還不給人罵死。清大等三校的學士後醫應熄燈。教育部則說，將持續與相關部會及各醫學院校溝通協調，妥善因應名額調整相關事宜。

衛福部「重點科別培育公費生」計畫本學年終止，計畫下的公費生招生名額，一一五學年將不復存在，包括台大等十二校受影響，其中清大、中興、中山等三校學士後醫當初是依照該計畫申設，一旦終止，等於直接衝擊到三校學士後醫的續存。

這三校學士後醫名額合計廿三名，教育部原規畫直接從公費生轉為自費生名額，遭醫界反彈，最後由行政院邀衛福部和教育部協調，拍板醫學系總量名額維持一千三百名，且須含國防部權責核定名額，教育部只好再找各校醫學院協調，盼能分出名額。

一名學校高層表示，公立大學少幾個招生名額沒差，但私立大學攸關學雜費很難首肯。反彈主要多在私校，由於數間私校已因重點科別計畫結束減少部分名額，現在又要把本該伴隨計畫一起終結的三校學士後醫納入一般生總量名額，私校當然難接受。

也有與會者表示，醫學教育牽涉人文、醫療、台灣健保制度、社會需求等各個面向，教育部負責未來社會人才培育規畫，建議不要一窩蜂式辦理新設立醫學系。

清大 公費 醫學系 教育部 醫學院 中興大學 中山大學

延伸閱讀

雙方陷僵局！教部為3校學士後醫學系喬名額 大學給軟釘子碰

公費計畫中止恐衝擊3校學士後醫 教團：大學科系不是快閃店

教育部辦全國幼教論壇 次長張廖萬堅提2大重點：閱讀教育和融合教育

龍年紅利已過 教育部統計：國小生人數估118學年跌破百萬

相關新聞

金門大學9月迎新生！與航站合作 接機到校「一條龍」服務

大學考試入學分發13日放榜，國立金門大學新學年度的新生即將入校，由於超過九成新生須搭機從台灣5大航點飛抵金門，金大學務處...

私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8所老牌名校：看科系

日前分科測驗放榜，幾家歡樂幾家愁。在填志願時，除了自己的成績外，大學排名也是許多人參考的標準之一，不過有網友提出質疑，不明白比較私立大學排名的意義在哪。

3校學士後醫恐熄燈…教團：辦學不是開快閃店 應力爭名額

教育部近日召開醫學院院長會議，為清華等三校學士後醫向各大學醫學院協調名額。教育團體表示，起初學士後醫名額是經衛福部同意核...

教育部為學士後醫學系喬名額 大學不從

教育部原規畫將清大、中興、中山等三校學士後醫學系名額，從公費生改為自費一般生，引發醫界不滿，質疑打破醫學生員額上限。據了...

青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我

823核三公投在即，各派系意見紛紛。核三事關民生，有台大生發文列出疑慮，呼籲「反對重啟核三」，結果沒有得到同校生的支持，反而被嗆爆。

共軍研究專家遭爆涉違規兼差 國防大學：調查釐清中

國防大學政戰學院教授馬振坤日前以「安全台灣學會」專案主持人的身份出版「2025年台灣軍事戰力調整觀察」，遭人爆料是違規兼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。