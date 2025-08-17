教育部為學士後醫學系喬名額 大學不從

教育部原規畫將清大、中興、中山等三校學士後醫學系名額，從公費生改為自費一般生，引發醫界不滿，質疑打破醫學生員額上限。據了解，教育部近日再度召開醫學院院長會議協調，盼協調各醫學系減招、分出名額給這三校，但學校不從，雙方陷入僵局。

一名醫學院高層直言，如果同意挪名額給學士後醫，回醫界還不給人罵死。清大等三校的學士後醫應熄燈。教育部則說，將持續與相關部會及各醫學院校溝通協調，妥善因應名額調整相關事宜。

衛福部「重點科別培育公費生」計畫本學年終止，計畫下的公費生招生名額，一一五學年將不復存在，包括台大等十二校受影響，其中清大、中興、中山等三校學士後醫當初是依照該計畫申設，一旦終止，等於直接衝擊到三校學士後醫的續存。

這三校學士後醫名額合計廿三名，教育部原規畫直接從公費生轉為自費生名額，遭醫界反彈，最後由行政院邀衛福部和教育部協調，拍板醫學系總量名額維持一千三百名，且須含國防部權責核定名額，教育部只好再找各校醫學院協調，盼能分出名額。

一名學校高層表示，公立大學少幾個招生名額沒差，但私立大學攸關學雜費很難首肯。反彈主要多在私校，由於數間私校已因重點科別計畫結束減少部分名額，現在又要把本該伴隨計畫一起終結的三校學士後醫納入一般生總量名額，私校當然難接受。

也有與會者表示，醫學教育牽涉人文、醫療、台灣健保制度、社會需求等各個面向，教育部負責未來社會人才培育規畫，建議不要一窩蜂式辦理新設立醫學系。

商品推薦