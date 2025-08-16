私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8所老牌名校：看科系

日前分科測驗放榜，幾家歡樂幾家愁。在填志願時，除了自己的成績外，大學排名也是許多人參考的標準之一，不過有網友提出質疑，不明白比較私立大學排名的意義在哪。

一名網友在Dcard發文表示，很常看到一堆人在比私立學校排名，「其實每次看到都會蠻想笑的」，原PO認為例如東海、逢甲、淡江等等學校，這幾間程度也沒有差多少，「不知道為什麼有人可以比出優越感」，忍不住詢問私立學校比排名有什麼意義？

對於原PO的疑惑，有網友指出主要是看系所，「能上輔仁、東吳、長庚、東海、中原、元智、淡江、逢甲這八家老牌，分數至少能上屏東以上的國立，其他很難。輔仁東吳的某些系甚至能跟中正彰師類似的系比」、「有意義，例如長庚醫學系和北醫醫學系，我覺得就值得討論」、「逢甲電機、中原電機遠遠高於台大文組」。

也有人認同比排名沒意義，「我也覺得沒意義，這幾間老牌私立大學整體彼此之間就真的差不多，都算不差的私立大學，和國立地名級大學差不多」、「說真的清交成也跟逢甲淡江也沒差多少，有繳報名費差不多就上了…就是大家都玩同款遊戲想拿個排名比較比較而已」、「真的，私立都學店不知道比什麼，高中到底有沒有在唸書啊」。

