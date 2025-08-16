青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
823核三公投在即，各派系意見紛紛。核三事關民生，有台大生發文列出疑慮，呼籲「反對重啟核三」，結果沒有得到同校生的支持，反而被嗆爆。
有一名使用台大帳號的網友在Dcard發文，代表台大生「反對重啟核三」的立場，指出部分政黨人士打著「解決能源缺口與減碳」的口號推動重啟核三，但是他們想要提醒大家，核三廠地處斷層與高風險海域，若發生事故不堪設想。
原PO也表示，重啟核三需要的的檢測、設備更新與核廢料處理等問題，都還沒有透明公開的完整評估，認為不該因政治利益犧牲公共安全，希望相關單位可以公開和三重啟的相關資料和計畫，「而不是倉促推行可能危及全民安全的決策」。原PO最後更呼籲台大生們一起大聲喊出「我是台大生，我反對重啟核三」。
然而此篇貼文並沒有獲得正向支持，反而引來許多台大生強烈反彈，怒罵發文者是「青鳥小丑」，「你又是誰？憑什麼代表台大學生？」、「不要代表我 ，你自己加油」、「我是台大生，我支持重啟核三！你是什麼科系，電類相關的嗎？不是就別秀下限」、「還以為是反串，結果是認真的，所以只好支持重啟核三了」、「你要不要來我們化工系學一下能源工程啊」。
也有台大地質科學系的網友認真回覆，希望要從多面向思考，「1.台灣颱風頻繁，綠能是否足夠穩定、2.在綠能發展成熟前如何因應、3.南部的地震活動度建議還是查一下專業文獻跟模擬資料」、「YT上就有很多專業的解釋了…台灣使用核電風險絕對小於停用核電帶來的能源風險」。
