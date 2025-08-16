快訊

MLB／克蕭6局失1分助道奇中止4連敗 擊敗教士並列國西龍頭

全台看她長大！賈靜雯愛女咘咘10歲生日願望「波妞自己睡別黏媽媽」

全台鬧教師荒 教育部狀況外卻只關注「校園借球具」？

聽新聞
0:00 / 0:00

青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我

聯合新聞網／ 綜合報導
屏東核三廠。聯合報系資料照
屏東核三廠。聯合報系資料照

823核三公投在即，各派系意見紛紛。核三事關民生，有台大生發文列出疑慮，呼籲「反對重啟核三」，結果沒有得到同校生的支持，反而被嗆爆。

有一名使用台大帳號的網友在Dcard發文，代表台大生「反對重啟核三」的立場，指出部分政黨人士打著「解決能源缺口與減碳」的口號推動重啟核三，但是他們想要提醒大家，核三廠地處斷層與高風險海域，若發生事故不堪設想。

原PO也表示，重啟核三需要的的檢測、設備更新與核廢料處理等問題，都還沒有透明公開的完整評估，認為不該因政治利益犧牲公共安全，希望相關單位可以公開和三重啟的相關資料和計畫，「而不是倉促推行可能危及全民安全的決策」。原PO最後更呼籲台大生們一起大聲喊出「我是台大生，我反對重啟核三」。

然而此篇貼文並沒有獲得正向支持，反而引來許多台大生強烈反彈，怒罵發文者是「青鳥小丑」，「你又是誰？憑什麼代表台大學生？」、「不要代表我 ，你自己加油」、「我是台大生，我支持重啟核三！你是什麼科系，電類相關的嗎？不是就別秀下限」、「還以為是反串，結果是認真的，所以只好支持重啟核三了」、「你要不要來我們化工系學一下能源工程啊」。

也有台大地質科學系的網友認真回覆，希望要從多面向思考，「1.台灣颱風頻繁，綠能是否足夠穩定、2.在綠能發展成熟前如何因應、3.南部的地震活動度建議還是查一下專業文獻跟模擬資料」、「YT上就有很多專業的解釋了…台灣使用核電風險絕對小於停用核電帶來的能源風險」。

核三 台大 風險 公投 地震 颱風 青鳥 綠能 反核 核廢料

延伸閱讀

挺核三重啟 童子賢喊「核綠共存」 強調降低民生電價、維持高科技競爭力

嘉義藍白合推核三延役公投 民眾黨說明會還有2場…催票拚穩定供電

重啟如「打開潘朵拉盒子」莊瑞雄：核三已貢獻40年 放了我的故鄉

核三延役公投20公民團體齊聚晚會 周春米籲：屏東人不能被欺負

相關新聞

青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我

823核三公投在即，各派系意見紛紛。核三事關民生，有台大生發文列出疑慮，呼籲「反對重啟核三」，結果沒有得到同校生的支持，反而被嗆爆。

私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8所老牌名校：看科系

日前分科測驗放榜，幾家歡樂幾家愁。在填志願時，除了自己的成績外，大學排名也是許多人參考的標準之一，不過有網友提出質疑，不明白比較私立大學排名的意義在哪。

共軍研究專家遭爆涉違規兼差 國防大學：調查釐清中

國防大學政戰學院教授馬振坤日前以「安全台灣學會」專案主持人的身份出版「2025年台灣軍事戰力調整觀察」，遭人爆料是違規兼...

國際生也投入 台南多所大學青年湧入災區協助災後復原

丹娜絲颱風重創台南多區，造成嚴重災損，台南市多所大專校院青年師生第一時間投入災後復原工作，還有國際生也投入，展現了高度的...

嘉大「第三人生大學」延長招生 與社區大學共創熟齡學習新局

教育部近年推動終身學習，鼓勵大學開辦「第三人生大學」，為55歲以上銀髮族提供兼具學分學程與學士學位進修管道。國立嘉義大學...

控制狂媽潛入大一兒「迎新群組」下達禁酒令 網嘆：會被笑四年

對不少大學新生而言，迎新營隊（Ocamp）往往是最令人期待的活動之一。大家透過各式各樣的遊戲和節目，不僅能結識新朋友，更是建立第一印象的重要時刻。近日，有網友於社交平台分享一張疑似 Ocamp WhatsApp 群組的截圖，指一名母親趁大一兒子熟睡時，透過他的手機向群組內發訊息，並警告不要為兒子提供1物。貼文一出，隨即引發熱議，不少人直言媽媽這種舉動將令兒子「由人笑四年」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。