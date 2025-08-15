共軍研究專家遭爆涉違規兼差 國防大學：調查釐清中

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤。（記者陳宥菘／攝影）
國防大學政戰學院教授馬振坤日前以「安全台灣學會」專案主持人的身份出版「2025年台灣軍事戰力調整觀察」，遭人爆料是違規兼職、兼差。國防大學表示，正在調查釐清中，若查證屬實，將依規定檢討議處。

國防大學政戰學院於2016年11月成立的「中共軍事事務研究所」，是台灣唯一專責中共軍事研究的學術單位，首任所長馬振坤先後擔任政戰學院「解放軍研究所」及「中共軍事事務研究所」所長職務，是國內中共軍事研究相當有學術份量的學者。

不過媒體報導，安全台灣學會日前發表的「特別報告：2025年台灣軍事戰力調整觀察」以馬振坤為計畫主持人，內容主要探討2025年台灣軍事戰力調整，特別是漢光41號演習中的重要觀察點，卻對中共解放軍的可能因應都沒有著墨，令外界質疑馬振坤是否調整研究方向，專注國軍動態：更有爆料指馬振坤擔任計畫主持人，是違規兼職、兼差。

國防大學今天表示，馬振坤並未參加漢光41號演習，刊載的研究計畫，均為節錄公開網路新聞及媒體資訊；另外有關馬振坤疑涉違反兼職兼差的部分，正由國防大學調查釐清，若查證屬實，將依規定檢討議處。

國防大學強調，將持續宣導並要求所屬教師、教官恪遵「國軍人員兼職處理要點」，維護作業紀律。

