媒體指軍校教授涉違規兼職 國防大學調查釐清

對不少大學新生而言，迎新營隊（Ocamp）往往是最令人期待的活動之一。大家透過各式各樣的遊戲和節目，不僅能結識新朋友，更是建立第一印象的重要時刻。近日，有網友於社交平台分享一張疑似 Ocamp WhatsApp 群組的截圖，指一名母親趁大一兒子熟睡時，透過他的手機向群組內發訊息，並警告不要為兒子提供1物。貼文一出，隨即引發熱議，不少人直言媽媽這種舉動將令兒子「由人笑四年」。

2025-08-15 08:26