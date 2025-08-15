媒體指軍校教授涉違規兼職 國防大學調查釐清
媒體報導，國防大學教授馬振坤日前以安全台灣學會專案主持人的身分發布「2025年台灣軍事戰力調整觀察」，遭指是違規兼職、兼差。國防大學今天表示，馬振坤刊載的研究計畫均為公開資訊，至於疑涉違反兼職兼差，正由校方調查釐清。
網路媒體菱傳媒今天報導指出，國防大學政戰學院中共軍事事務研究所教授馬振坤，是國軍解放軍研究的「巨擘」，馬振坤日前以安全台灣學會專案主持人的身分發布「2025年台灣軍事戰力調整觀察」，遭人爆料是違規兼職、兼差。
國防大學上午以新聞稿回應，馬振坤未參加本次國軍「漢光41號」演習，且刊載的研究計畫，均為節錄公開網路新聞及媒體資訊。另外，有關馬振坤疑涉違反兼職兼差，目前正由國防大學調查釐清，若查證屬實，將依規定檢討議處。
國防大學強調，將持續宣導並要求所屬學院教師、教官恪遵「國軍人員兼職處理要點」，確維作業紀律。
