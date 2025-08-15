國際生也投入 台南多所大學青年湧入災區協助災後復原

丹娜絲颱風重創台南多區，造成嚴重災損，台南市多所大專校院青年師生第一時間投入災後復原工作，還有國際生也投入，展現了高度的社會責任感與行動力。市長黃偉哲向參與的青年表達感謝，肯定其展現了高度的社會責任感與行動力。

市府研考會表示，截至目前，已有崑山科技大學、長榮大學、成功大學及台南大學等青年團隊，自發深入麻豆、後壁、六甲、七股、東區等受災地區，協助清理環境、搬運物資與協助災民申請補助。其中不少團隊來自教育部大學社會責任實踐（USR）計畫，因長期深耕地方，與社區建立緊密連結，得以在災後即刻行動。

崑山科大「台南青年志工中心」率先進駐麻豆太子宮旁文旦果園，頂著酷熱清理落果，減輕果農負擔；長榮大學「田園景觀」團隊則在後壁社區協助長輩清除雜物，並投入東區巴克禮紀念公園倒樹清理，史瓦帝尼及烏干達國際生也加入行列。

成功大學整合系所與USR資源，支援麻豆、六甲、後壁災後復原。都市計劃系學生清理文旦果園枝葉，「USR曾文溪團隊」深入六甲林鳳營菁埔社區清掃泥濘道路，建築系「新港東的心感動」團隊則在後壁新東里協助環境整理、物資搬運與長輩補助申請。

台南大學「社會參與辦公室」、「為偏鄉而教USR計畫」、「小太陽永續社會服務社」及「青銀搖滾力USR計畫」等團隊，也前往七股、後壁小學校園整頓環境，為孩子恢復安心學習空間。

研考會強調，青年世代的即時行動，讓社會看見其對公共事務的責任感。未來市府將強化跨校協作與青年參與平台，推動從倡議到落實、從在地到全市的協力模式，打造青年共築韌性城市的重要力量。 長榮大學永續發展學程來自烏干達國際生協助巴克禮公園災後環境清理。圖／台南市研考會提供 長榮大學永續發展學程來自烏干達國際生協助巴克禮公園災後環境清理。圖／台南市研考會提供 成功大學建築系師生赴後壁新東里協助社區災後清運。圖／台南市研考會提供 成功大學建築系師生赴後壁新東里協助社區災後清運。圖／台南市研考會提供 台南大學小太陽永續社會服務社協助後壁國小災後校園環境整頓。圖／台南市研考會提供

商品推薦