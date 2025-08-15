國際生也投入 台南多所大學青年湧入災區協助災後復原
丹娜絲颱風重創台南多區，造成嚴重災損，台南市多所大專校院青年師生第一時間投入災後復原工作，還有國際生也投入，展現了高度的社會責任感與行動力。市長黃偉哲向參與的青年表達感謝，肯定其展現了高度的社會責任感與行動力。
市府研考會表示，截至目前，已有崑山科技大學、長榮大學、成功大學及台南大學等青年團隊，自發深入麻豆、後壁、六甲、七股、東區等受災地區，協助清理環境、搬運物資與協助災民申請補助。其中不少團隊來自教育部大學社會責任實踐（USR）計畫，因長期深耕地方，與社區建立緊密連結，得以在災後即刻行動。
崑山科大「台南青年志工中心」率先進駐麻豆太子宮旁文旦果園，頂著酷熱清理落果，減輕果農負擔；長榮大學「田園景觀」團隊則在後壁社區協助長輩清除雜物，並投入東區巴克禮紀念公園倒樹清理，史瓦帝尼及烏干達國際生也加入行列。
成功大學整合系所與USR資源，支援麻豆、六甲、後壁災後復原。都市計劃系學生清理文旦果園枝葉，「USR曾文溪團隊」深入六甲林鳳營菁埔社區清掃泥濘道路，建築系「新港東的心感動」團隊則在後壁新東里協助環境整理、物資搬運與長輩補助申請。
台南大學「社會參與辦公室」、「為偏鄉而教USR計畫」、「小太陽永續社會服務社」及「青銀搖滾力USR計畫」等團隊，也前往七股、後壁小學校園整頓環境，為孩子恢復安心學習空間。
研考會強調，青年世代的即時行動，讓社會看見其對公共事務的責任感。未來市府將強化跨校協作與青年參與平台，推動從倡議到落實、從在地到全市的協力模式，打造青年共築韌性城市的重要力量。
