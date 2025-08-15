快訊

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

iPhone 17 Pro系列也換殼！手機生產照遭外流 蘋果傳放棄鈦金屬機身

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

國際生也投入 台南多所大學青年湧入災區協助災後復原

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南大學小太陽永續社會服務社協助後壁國小災後校園環境整頓。圖／台南市研考會提供
台南大學小太陽永續社會服務社協助後壁國小災後校園環境整頓。圖／台南市研考會提供

丹娜絲颱風重創台南多區，造成嚴重災損，台南市多所大專校院青年師生第一時間投入災後復原工作，還有國際生也投入，展現了高度的社會責任感與行動力。市長黃偉哲向參與的青年表達感謝，肯定其展現了高度的社會責任感與行動力。

市府研考會表示，截至目前，已有崑山科技大學、長榮大學、成功大學及台南大學等青年團隊，自發深入麻豆、後壁、六甲、七股、東區等受災地區，協助清理環境、搬運物資與協助災民申請補助。其中不少團隊來自教育部大學社會責任實踐（USR）計畫，因長期深耕地方，與社區建立緊密連結，得以在災後即刻行動。

崑山科大「台南青年志工中心」率先進駐麻豆太子宮旁文旦果園，頂著酷熱清理落果，減輕果農負擔；長榮大學「田園景觀」團隊則在後壁社區協助長輩清除雜物，並投入東區巴克禮紀念公園倒樹清理，史瓦帝尼及烏干達國際生也加入行列。

成功大學整合系所與USR資源，支援麻豆、六甲、後壁災後復原。都市計劃系學生清理文旦果園枝葉，「USR曾文溪團隊」深入六甲林鳳營菁埔社區清掃泥濘道路，建築系「新港東的心感動」團隊則在後壁新東里協助環境整理、物資搬運與長輩補助申請。

台南大學「社會參與辦公室」、「為偏鄉而教USR計畫」、「小太陽永續社會服務社」及「青銀搖滾力USR計畫」等團隊，也前往七股、後壁小學校園整頓環境，為孩子恢復安心學習空間。

研考會強調，青年世代的即時行動，讓社會看見其對公共事務的責任感。未來市府將強化跨校協作與青年參與平台，推動從倡議到落實、從在地到全市的協力模式，打造青年共築韌性城市的重要力量。

長榮大學永續發展學程來自烏干達國際生協助巴克禮公園災後環境清理。圖／台南市研考會提供
長榮大學永續發展學程來自烏干達國際生協助巴克禮公園災後環境清理。圖／台南市研考會提供
長榮大學永續發展學程來自烏干達國際生協助巴克禮公園災後環境清理。圖／台南市研考會提供
長榮大學永續發展學程來自烏干達國際生協助巴克禮公園災後環境清理。圖／台南市研考會提供
成功大學建築系師生赴後壁新東里協助社區災後清運。圖／台南市研考會提供
成功大學建築系師生赴後壁新東里協助社區災後清運。圖／台南市研考會提供
成功大學建築系師生赴後壁新東里協助社區災後清運。圖／台南市研考會提供
成功大學建築系師生赴後壁新東里協助社區災後清運。圖／台南市研考會提供
台南大學小太陽永續社會服務社協助後壁國小災後校園環境整頓。圖／台南市研考會提供
台南大學小太陽永續社會服務社協助後壁國小災後校園環境整頓。圖／台南市研考會提供

青年 團隊 台南

延伸閱讀

600億元救災 丹娜斯風災重建特別條例草案三讀通過

嘉大「第三人生大學」延長招生 與社區大學共創熟齡學習新局

楊柳颱風掀翻台南民宅帆布 國軍派210名兵力協助固定

丹娜絲風災重創台南 台灣府城隍廟捐款250萬元助重建

相關新聞

國際生也投入 台南多所大學青年湧入災區協助災後復原

丹娜絲颱風重創台南多區，造成嚴重災損，台南市多所大專校院青年師生第一時間投入災後復原工作，還有國際生也投入，展現了高度的...

嘉大「第三人生大學」延長招生 與社區大學共創熟齡學習新局

教育部近年推動終身學習，鼓勵大學開辦「第三人生大學」，為55歲以上銀髮族提供兼具學分學程與學士學位進修管道。國立嘉義大學...

控制狂媽潛入大一兒「迎新群組」下達禁酒令 網嘆：會被笑四年

對不少大學新生而言，迎新營隊（Ocamp）往往是最令人期待的活動之一。大家透過各式各樣的遊戲和節目，不僅能結識新朋友，更是建立第一印象的重要時刻。近日，有網友於社交平台分享一張疑似 Ocamp WhatsApp 群組的截圖，指一名母親趁大一兒子熟睡時，透過他的手機向群組內發訊息，並警告不要為兒子提供1物。貼文一出，隨即引發熱議，不少人直言媽媽這種舉動將令兒子「由人笑四年」。

分發入學老牌私校、公校缺額多在音樂系　東吳：為招收多元樂器別

114升大學分發入學昨日放榜，今年留下1220個缺額為近五年最少，但部分公、私立仍有零星缺額。東吳大學表示，今年的缺額仍...

影／朱文浩「水的饗宴」畫展周六登場 結合AI沈浸式體驗

雲林縣虎尾科大多媒體設計系教授朱文浩將於8月16日在雲林縣文化中心舉辦一場別具開創性的「水的饗宴」多媒體藝術展，以油畫、...

日本企業積極來台徵才 中華大學推薦四學生赴日實習

在台日交流日益密切的趨勢下，日本企業積極來台徵才，具備日語能力與跨文化素養的青年成為企業爭相延攬的對象。中華大學國際人文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。