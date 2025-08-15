快訊

嘉大「第三人生大學」延長招生 與社區大學共創熟齡學習新局

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市社大走過25年，累計選修課程人次逾10萬，課程多元，營造人人學習、時時學習、處處學習城市學習氛圍。圖／嘉市社大提供
教育部近年推動終身學習，鼓勵大學開辦「第三人生大學」，為55歲以上銀髮族提供兼具學分學程與學士學位進修管道。國立嘉義大學推出三大主題專班課程，招生期限由11日延長至25日，以利豪雨受災區民眾報名，但第三人生大學引發地方對其與長期深耕的社區大學關係，競爭或合作熱議。

嘉大第三人生大學114學年度開設「生活美藝」、「農好養生樂活」及「保健與樂活」三大主題課程。招生優先對象55歲以上具高中職以上學歷學員，30至55歲社會人士也可報名。學程採學分制，修畢專班課程可獲教育部核發學分學程證書，可於10年內修滿128學分取得學士學位，提供壯世代循序漸進進修途徑。

三大課程各具特色：「生活美藝」結合茶文化與美學，利用阿里山茶產業與工藝資源，培養文化素養與生活品味；「農好養生樂活」融合農業實務與健康養生，強調動手做與學以致用，讓學員在香草種植、花藝設計等活動中促進健康與創意；「保健與樂活」透過參訪與社區實作，發展高齡者第二專長，參與嘉大研究及地方關懷計畫。

截至目前，各專班報名人數尚不多，三門課程合計不到10人登記。課程將分別在嘉大民雄與蘭潭校區開課，具體時間由各專班公告。

外界對第三人生大學並非一致叫好。嘉市社大走過25年，累計選修課程人次逾10萬，課程涵蓋語言、地方學、茶文化、藝術工藝、生活保健、音樂舞蹈等領域，營造人人學習、時時學習、處處學習城市學習氛圍。社大與第三人生大學課程存在重疊，課程收費千元起跳，相差不多，是否形成招生競爭，或能透過課程互補、資源共享轉化為合作契機，成為討論焦點。

全國社大促進會20日舉行「社大與第三人生大學合作新契機」專題討論，盼為雙方尋找互利模式，拓展高齡學習資源，迎接超高齡社會的挑戰。

