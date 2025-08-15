控制狂媽潛入大一兒「迎新群組」下達禁酒令 網嘆：會被笑四年
對不少大學新鮮人而言，迎新營隊（Ocamp）往往是最令人期待的活動之一。大家透過各式各樣的遊戲和節目，不僅能結識新朋友，更是建立第一印象的重要時刻。近日，有網友於社交平台分享一張疑似 Ocamp WhatsApp 群組的截圖，指一名母親趁大一兒子熟睡時，透過他的手機向群組內發訊息，並警告不要為兒子提供1物。貼文一出，隨即引發熱議，不少人直言媽媽這種舉動將令兒子「由人笑四年」。
日前，有網友在 Threads 上上載一張疑似來自 Ocamp 群組的 WhatsApp 對話截圖，並文：「為何只是迎新活動，還可以遇到這種人？」。截圖中顯示，一段以英文撰寫的訊息，疑似是參加者的母親趁兒子入睡後，偷偷用他的手機發送。內容提到，由於已過晚上十點半，兒子已經睡覺，並表明自己是該參加者的母親。她指出，因兒子未滿18歲，所以要求迎新活動時不得向兒子提供任何酒精飲品。訊息最後，她還補充為了保護兒子隱私，她會盡快刪除該訊息，因此希望群組組長能盡快回覆。
該貼文在網上迅速瘋傳並引起討論，許多網友認為這樣的行為完全不尊重兒子，批評該母親是「直升機家長」或「怪獸家長」，令兒子的面子和形象盡失，預料他「準備被同學嘲笑4年」，「未來四年大學生涯玩完了」，同學朋友甚至會敬而遠之。更有人指出，兒子在毫不知情的情況下便被貼上「怪人」標籤，實在令人同情。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
文章授權轉載自《香港01》
