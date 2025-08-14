分發入學老牌私校、公校缺額多在音樂系　東吳：為招收多元樂器別

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分發入學今天放榜，今年錄取率96.34%，有1220個缺額。聯合報系資料照片
114升大學分發入學昨日放榜，今年留下1220個缺額為近五年最少，但部分公、私立仍有零星缺額。東吳大學表示，今年的缺額仍是在音樂系。考分會也指出，今年如中山學、嘉義大學、台中教育大學等公立學校缺額，也多落在音樂相關科系

東吳大學今天表示，114學年度教育部核定東吳大學日間學士班各管道總招生總名額為2777人，共錄取2773人，缺額4人在於，音樂學系基於成立管絃樂團的傳統，必須招收多元樂器別學生，儘管主修生源有限，仍須設定招生名額，雖未能足額分發，然等同足額錄取。中山大學也表示，10個缺額確實都是音樂系。

但校方也指出，今年除藝術類科系外，招生達成率仍為100%。校長詹乾隆表示，面對少子化挑戰，東吳大學勇於創新、精益求精，不斷求新求變，未來將持續秉持辦學初心，為學生提供更優質的學習環境與發展機會。

東吳大學也表示，學校今年也攜手輝達（NVIDIA），引進RTX 50系列桌上型電腦，打造「智慧創新AI學習中心」。114學年度與台灣半導體研究中心合作，全新開設「增能半導體學分學程/微學程」，提前進入半導體世界，積極為半導體、永續、AI等產業的多元需求超前部署。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則表示，今年分發入學藝術學群缺額率最高，如音樂術科近年考生持續下探，都會連帶影響到大學相關學群科系。又部分大學為了要維持既有的室內樂樂團編制，因此每種樂器都開缺招生，但其他私校音樂系則多不分樂器種類，也會影響到最後的招生結果。

音樂 科系 名額 樂團 放榜 升學 半導體 少子化 東吳大學

