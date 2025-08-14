影／朱文浩「水的饗宴」畫展周六登場 結合AI沈浸式體驗

雲林縣虎尾科大多媒體設計系教授朱文浩將於8月16日在雲林縣文化中心舉辦一場別具開創性的「水的饗宴」多媒體藝術展，以油畫、水彩、動畫及互動影像，編織出水的詩篇，歡迎各界共襄盛舉，在水之殿堂享受一場光影交織又充滿詩意的藝術旅程。

「水的饗宴」不僅是視覺的盛宴，更是沉浸於水之靈魂的旅程；作品中有水在畫布上閃爍、流動，如同晨曦的銀霧、午後的細波、暮色下的粼粼倒影；有如琴弦般輕顫與溫柔的低語，悄悄訴說光的故事與生命韻律。

尤其透過AI與數位沉浸式技術，引領「走進」油畫世界裡，與水的呼吸同頻、光的律動共舞，這也是國內別具開創性的互動式畫展，讓人耳目一新。

虎科大多媒體設計系主任朱文浩，1996年取得美國普拉特藝術學院（Pratt Institute）視覺傳達設計碩士學位，曾旅居紐約，活躍於曼哈頓下城的SOHO藝術區，經常與世界各地藝術家交流，累積了深厚的藝術養分，其創作藝術碩士（M.F.A）更在美國藝術教育評比中名列前三，孕育出無數國際知名藝術家與設計師，藝術足跡遍及歐亞，對全球藝術潮流具有深遠影響。

返台後，將紐約的國際視野與台灣文化底蘊結合，探索傳統與科技、藝術與互動間的可能性。作品曾獲「數位優勢數位藝術競賽」全國首獎，並被台灣歷史博物館、高雄自然史教育館、高雄市立圖書館等永久典藏。

這次在雲林首辦個展，有多項亮點，帶領大家咸受光影與色彩的變幻；透過感應裝置，體驗互動沉浸體驗，可用動作牽引畫面元素，激起波紋或光影回應，成為作品的一部分；讓人彷彿置身溪畔湖邊，感觸詩意聲境與生命的韌性。

畫展8月16日在雲林縣文化中心展覽廳開幕，展期至8月31日，歡迎共襄盛舉。 虎科大教授朱文浩「水的饗宴」畫展周六登場，結合AI沈浸式畫作，讓人有不凡的體驗。記者蔡維斌／翻攝

