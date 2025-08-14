日本企業積極來台徵才 中華大學推薦四學生赴日實習

在台日交流日益密切的趨勢下，日本企業積極來台徵才，具備日語能力與跨文化素養的青年成為企業爭相延攬的對象。中華大學國際人文社會暨智慧商務學院應用日語學系長期致力於培養學生的國際視野與移動力，今年推薦四位學生前往日本四國香川縣的株式会社琴参閣進行海外實習，深化語言能力與職場經驗。

中華大學指出，這次將學生安排於飯店房務部門實習，學生朱芳宜與莊子揚分享，日本飯店對於管理一致性極為講究，這種細節上的要求讓人深刻體會到日本職場文化的嚴謹與尊重。學生陳茂宇與首次踏上日本的陳思伶則提到，日本職場非常重視禮儀外，甚至連路人也會主動打招呼，令他們非常新奇，同時也學會主動交流、積極練習日語溝通，提升語言能力與自信心。

國際人文社會暨智慧商務學院院長簡曉花指出，學院積極協助學生規畫職涯發展，除推動職場實務與智慧商務課程外，亦與UNIQLO台灣、日本WITS公司、緯創軟體等企業建立實習與就業合作關係，協助學生畢業即就業，無縫接軌職場。

教育部「學海築夢計畫」的實習期間由企業提供薪資與食宿，教育部補助來回機票、旅遊平安險、海外醫療險及生活津貼，讓學生得以安心投入職場學習。

中華大學持續以「國際移動力」與「職涯即戰力」為核心，透過多元實習機會與企業連結，打造學生具備語言能力、文化素養與職場競爭力的全方位職涯規劃，讓學生在全球舞台上自信前行。 中華大學國際人文社會暨智慧商務學院今年推薦四位學生前往日本四國香川縣的株式会社琴参閣進行海外實習。圖／中華大學提供

