大學分發放榜 羅高國立大學錄取率44%、宜中42%、蘭女59人上頂尖大學

大學登記入學分發今天放榜，羅東高中共有160人參與分科測驗登記分發，錄取151人，其中67人考上國立，國立大學錄取率44.37%；宜蘭高中共計164人參與分發，69人錄取國立大學，錄取率42％；蘭陽女中有59人錄取包括政大在內的頂尖大學。

羅東高中學生考5科共有8人達60級分，錄取國立大學中包括台大6人、清大5人、陽明交大1人、成大3人、政大3人、台北大學3人等，黃芮媺錄取台大法律學系法學組、賴佑升台大資訊工程學系、黃鉦棋陽明交大電機工程學系乙組（電機工程組）、吳皓宇成大歷史系、游宏詣台大歷史系、游宥均政大法律系，劉宗富錄取高雄醫學大學醫學系公費生。

宜蘭高中164人參與登記分發，錄取國立大學69人，錄取率42％，其中3人上台大，數理資優班吳旻衡錄取台大電機系、邱楷翔錄取台大資工系，就讀一般班級的陳建瑋錄取台大數學系，校長洪光賢感謝師長努力，鼓勵學生勇敢朝夢想前進。

蘭陽女中有59人錄取頂尖大學，張詠晴考進政大法律系、游沛穎考上台灣師範大學歷史系，兩人參與學科測驗努力不懈，在師長鼓勵下，終於如願找到自己適合的方向。 宜蘭高中164人參與大學登記分發，69人錄取國立大學，3人考進台大。圖／學校提供 蘭陽女中張詠晴長相甜美，錄取政大法律系。圖／學校提供 黃芮媺錄取台大法律學系法學組（右）、賴佑升台大資訊工程學系（中），與校長張家豪合影。圖／學校提供

