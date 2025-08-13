快訊

分發入學放榜私立大學招生開紅盤 淡江、世新、銘傳均滿招

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
銘傳大學指出，今年全校60個系組共釋出1170個招生名額，達成100%滿招佳績。圖／銘傳大學提供
114最後一個升大學大型管道分發入學今天放榜，今年缺額僅1220名，創下近五年來最少。數所私立大學均開出「滿招」紅盤，淡江大學表示，學校114學年日間學制全國招生最多，拿下滿招成績是向社會與家長證明辦學獲得肯定；世新大學也表示，近年以AI數位化與傳播跨域為核心辦學特色，深獲家長認同。

淡江大學指出，近年致力於AI及永續教育、跨領域教學、社會實踐，加上33萬校友支持與巡迴座談會，獲得高中端的高度肯定，未來將在國家教育政策的指導下，持續努力，強化未來教育面對變局的韌性。

世新大學校長陳清河則表示，世新大學差異化辦學模式與豐富的校內資源，是穩健推動教育創新與資源整合的重要關鍵。透過「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」核心理念，打造跨領域學習環境，並積極推動AI生成式內容創作、大數據分析及應用程式開發等課程改革，培育具國際視野與專業能力的人才。

銘傳大學也指出，今年全校60個系組共釋出1170個招生名額，達成100%滿招佳績。在少子化浪潮中逆勢成長，充分展現銘傳深化課程創新、重視就業導向與國際化發展的努力成果。

銘傳大學分析，今年桃園校區「犯罪防治學系」與台北校區「法律學系」，兩系皆錄取滿額73名學生，成為全校招生人數最多的科系。值得關注的是，「諮商臨床與工商心理學系」、「電機工程學系」及「應用日語學系」等科系同樣一位難求，反映出當代社會對心理健康專業、高科技人才與國際語言能力的殷切需求。

銘傳大學校長李選士表示，學校也積極推動產學深度合作，將業界實務經驗融入課堂教學，有效縮短學用落差。同時，透過強化國際交流合作與全面推行雙語教學，提供豐富海外學習機會，更培養學生具備全球競爭力的國際視野。

淡江大學表示，學校114學年日間學制全國招生最多，拿下滿招成績是向社會與家長證明辦學獲得肯定。圖／淡江大學提供
世新大學表示，近年以AI數位化與傳播跨域為核心辦學特色，深獲家長認同。圖／聯合報系資料照片
科系 世新大學 銘傳大學

