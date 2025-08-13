分發入學放榜私立大學招生開紅盤 淡江、世新、銘傳均滿招
114最後一個升大學大型管道分發入學今天放榜，今年缺額僅1220名，創下近五年來最少。數所私立大學均開出「滿招」紅盤，淡江大學表示，學校114學年日間學制全國招生最多，拿下滿招成績是向社會與家長證明辦學獲得肯定；世新大學也表示，近年以AI數位化與傳播跨域為核心辦學特色，深獲家長認同。
淡江大學指出，近年致力於AI及永續教育、跨領域教學、社會實踐，加上33萬校友支持與巡迴座談會，獲得高中端的高度肯定，未來將在國家教育政策的指導下，持續努力，強化未來教育面對變局的韌性。
世新大學校長陳清河則表示，世新大學差異化辦學模式與豐富的校內資源，是穩健推動教育創新與資源整合的重要關鍵。透過「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」核心理念，打造跨領域學習環境，並積極推動AI生成式內容創作、大數據分析及應用程式開發等課程改革，培育具國際視野與專業能力的人才。
銘傳大學也指出，今年全校60個系組共釋出1170個招生名額，達成100%滿招佳績。在少子化浪潮中逆勢成長，充分展現銘傳深化課程創新、重視就業導向與國際化發展的努力成果。
銘傳大學分析，今年桃園校區「犯罪防治學系」與台北校區「法律學系」，兩系皆錄取滿額73名學生，成為全校招生人數最多的科系。值得關注的是，「諮商臨床與工商心理學系」、「電機工程學系」及「應用日語學系」等科系同樣一位難求，反映出當代社會對心理健康專業、高科技人才與國際語言能力的殷切需求。
銘傳大學校長李選士表示，學校也積極推動產學深度合作，將業界實務經驗融入課堂教學，有效縮短學用落差。同時，透過強化國際交流合作與全面推行雙語教學，提供豐富海外學習機會，更培養學生具備全球競爭力的國際視野。
▪考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看
▪放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系
▪台師大女足抽血案8件不符人體研究法 將加重裁罰
▪爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重
▪獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言