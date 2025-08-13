快訊

培養學生的「就業即戰力」 亞大與104平台合作設立求職專區

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
亞大校長蔡進發（右）、104人力銀行副總經理張寶玲（左）簽署合作備忘錄。圖／104人力銀行提供
亞大校長蔡進發（右）、104人力銀行副總經理張寶玲（左）簽署合作備忘錄。圖／104人力銀行提供

亞洲大學為培養學生的「就業即戰力」，亞大校長蔡進發與104人力銀行集團行銷長暨副總經理張寶玲簽訂合作備忘錄，將在104平台合作設立「亞大求職專區」、並提供「外籍生專區」服務，打造台灣中部的跨域人才培育基地，協助學生在校期間就能了解自己認識職場、培養能力到畢業後求職，無論是本地生、國際生都有專屬的完整職涯發展地圖。

亞大校長蔡進發表示，亞大、中醫大系統學校「中亞聯大」衍生企業眾多，能夠提供畢業生龐大就業機會，但學生的培育是學校、產業同步進行，才能發揮最大成效。亞大十分重視學生的國際競爭力，成立中部「AI半導體基地」、「半導體產研專班」，已培育上百位高階工程師，畢業後到德國蘋果、美國高通、美國新思、英國半導體、英特爾、台積電等世界知名大廠擔任工程師，成就優異。且已有超過200位同學考取亞馬遜AWS、輝達NVIDIA的AI國際證照，一畢業就是企業爭搶的人才，在國外能拿到年薪7、8萬美元的職位。

蔡進發指出，在產學合作方面，亞大與國際大廠、世界名校建立緊密夥伴關係，與美國哈佛大學、麻省理工學院實驗室合作；超微AMD在亞大設立「AMD邏輯暨運算實驗室」。他赴美會見輝達NVIDIA執行長黃仁勳，討論健康醫療研究案，相信此次與104集團合作，能夠培育更多優秀人才，讓學生能夠學用合一，在校期間就能確定職涯方向。

亞大、104人力銀行簽訂的合作備忘錄涵蓋：學涯探索講座、新生工作坊、協助各學院學生就業媒合的「亞洲大學專區」、以類似微學程形式開設的職涯學院共創課程等，幫助學生打造一個以認識職場、實習、工作的課程，提早在校園內擁有「就業即戰力」，以實體、線上課程提供學生進行職涯探索。

亞大產學長王昭能說，為讓亞大國際生在畢業後，想留在台灣找工作也不受阻，104人力銀行還在網站上規劃「外籍生專區」；104人力銀行社會企業處校園育才課資深專案經理林瑜庭補充，國際生在台灣求職的痛點在於，並非所有企業都願意幫外籍人士申請許可證，所以該專區介面除了支援有中、英、日、越4種語言外，也篩選出對僑、外生友善的工作，避免他們少走冤枉路，能夠順利在台灣就業。

人力 職涯發展

