台師大延長徵求校長候選人 8/25前受理各界推薦

中央社／ 台北12日電
台師大。圖／聯合報系資料照片
台師大現任校長吳正己任期將於民國115年2月21日屆滿，台師大已籌組校長遴選委員會，公開徵求第15任校長候選人，徵求期限延長至8月25日，歡迎各界推薦。

台灣師範大學今晚在官方臉書發文指出，台師大已發展成為國際化綜合大學，在最新公布的英國QS世界大學學科排名中，共有6個學科進入全球百大，位居全台第2；校園多元且國際化，與多所世界知名學府簽署合作協議，去年11月更獲教育部「雙語標竿大學」計畫。

台師大表示，校長遴選委員會已通過第15任校長遴選委員會遴選作業細則，規定校長候選人應符合教育人員任用條例及其他相關法令規定的任用資格，於115年2月22日就任校長時年齡應未滿65歲，並具備公認之學術成就與聲望、高尚之品德情操、卓越之行政領導能力、前瞻之大學教育理念、有爭取及妥善運用資源之能力等條件。

各界推薦台師大校長候選人的方式有5種，包括中央研究院院士3人以上連署；由國內外大學之教授或相當學術地位者至少10人以上連署；經內政部核准之學術專業團體正式議決；校友30人以上連署；經台師大學生會正式議決；徵求推薦期間原定今年8月11日截止，即日起延長至8月25日。

台師大說明，依照規劃期程，預計今年10月上旬舉辦校長候選人治校理念說明會，並與教職員生交流意見，10月中旬召開校務會議行使推薦投票，10月下旬由遴選委員會選出第15任校長當選人，明年2月正式上任。

院士 台師大 校長遴選

