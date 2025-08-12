輔大志工德里加爾各答送愛 駐印副代表讚民間大使

快訊

中央社／ 台北12日電

輔大師生一行11人暑假到印度德里、加爾各答擔任志工，支援育幼院、性工作者兒童村等社會福利機構和學校。駐印度副代表謝柏輝感謝志工在服務過程中促進台印民間交流，並期許學生們繼續傳愛世界。

輔仁大學自2006年起舉辦「輔印曦望」服務學習活動，今年是第18次前往印度。團隊成員背景橫跨教育、護理、社工、臨床心理與語文等專業，服務足跡遍及德里與加爾各答的育幼院、西藏小學、垂死之家、精神病院及佛光山禪淨中心。

就讀社工系2年級的劉靖薇分享，在分藥、餵飯、洗衣的過程中與孩童建立了深厚情感，「一開始覺得我是來治癒他們的，但好像是他們治癒了我」。原本擔心離別的悲傷，卻在孩子們的笑容中學會用愉悅的心情說再見。

新聞傳播學系4年級學生羅之辰說，服務內容不僅限於事前規劃的教案，更需要觀察與理解當地需求，「要先來到印度，才能真正了解這個地方是什麼樣子」。

謝柏輝表示，許多人認為現在的年輕人是「草莓族」，但輔大志工展現出行動力與韌性。他也幽默地提到，駐印度台北經濟文化中心聽起來像NGO或旅客中心，希望未來台印關係能持續深化，爭取正名。

駐印度代表處教育組組長賴碧姬說，推動台印教育交流並不容易，尤其因外界對印度存在既有印象，期盼志工們返台後分享印度正面經驗，鼓勵兩地學生互訪學習。

輔大師生此行雖僅在暑假短暫停留，但無論是在課堂教學、日常照護，或是和當地居民的互動中，都留下深刻足跡。對志工們而言，這不只是跨國服務，更是認識世界、反思自我與跨文化交流的珍貴旅程。

印度 社工 育幼院

