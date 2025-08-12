快訊

大葉大學USR計畫為公共設施體檢 打造高齡者友善公園健身房

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
設計系並結合運動與健康管理學系學生將實地到社區帶長輩做運動與記錄。圖／大葉大學提供
設計系並結合運動與健康管理學系學生將實地到社區帶長輩做運動與記錄。圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學設計系獲教育部大學社會責任實踐USR計畫獎助，在大村鄉社區優化公園等公共設施，打造高齡者的公園健身房。設計系副主任賴建源表示，校方要體檢公園等設施，長輩除要有正確的運動方式，也要搭配安全的運動設施，才能達到健身效果。

大葉大學執行USR計畫「大村共創：健康福祉設計融合計畫」，聚焦在高齡者與社區空間優化，近日邀請員林郭醫院職能治療師賴筱涵主講「打造高齡者的公園健身房」，及運動健康管理學系副教授黃娟娟主講「評估長者健康體適能的體適能測驗」，未來學生也將投入公共設施設計與改善計畫。

USR計畫主持人賴建源表示，此次計畫團隊以大村鄉為實踐基地，執行期程從今年起為期3年，上半年先到社區進行公共設施體檢後，再由設計系學生提出設計規劃改善公共設施，包括更適合長輩的坐椅及運動設施。

彰化縣65歲以上長輩占總人口19.9%，已步入高齡社會，賴建源說，適度的運動和休閒能讓長輩保持身體健康，尤其高齡者在70歲後，每十年肌肉量會減少15%，肌少症也會影響長輩容易跌倒、行動力下降，如何能有良好的公共設施，鼓勵長者走出來，相當重要。

賴建源說，雖許多公園都有運動設施，但長輩們也可能因錯誤使用，不僅不能達到健身效果，甚至還可能會受傷，像以往公園內有背肌板不僅可能會讓老人家拉傷，過度使用，更可能讓老人家腦充血而頭昏，所以此計畫也將體檢公園等公共設施，再做更好的設計建議。

設計系並結合運動與健康管理學系學生將實地到社區帶長輩做運動與記錄，由黃娟娟副教授介紹體適能測驗方法與應用，引領學生了解如何客觀評估長者的身體狀態與活動能力，再由設計系一起打造讓長者願意出門、願意停留的公共環境。

賴建源說，在工作坊課程中，學生透過彈力帶訓練、伸展操實務操作，了解居家運動對長者健康的幫助；而公共座椅設計也此計畫重要環節，讓學生深入了解椅高、椅深、扶手與靠背角度等細節，如何影響高齡者的使用便利性與安全性。

大葉大學USR計畫舉辦工作坊提升學生專業力。圖／大葉大學提供
大葉大學USR計畫舉辦工作坊提升學生專業力。圖／大葉大學提供
業師教導大葉大學學生適合高齡者居家的運動。圖／大葉大學提供
業師教導大葉大學學生適合高齡者居家的運動。圖／大葉大學提供
大葉大學設計學系獲教育部大學社會責任實踐USR計畫獎助，將協助在大村鄉社區進行公園等公共設施優化設計。圖／大葉大學提供
大葉大學設計學系獲教育部大學社會責任實踐USR計畫獎助，將協助在大村鄉社區進行公園等公共設施優化設計。圖／大葉大學提供

