偕興大打造澎湖永續示範島 陳光復：AI為關鍵助力
澎湖縣長陳光復今天在「澎湖永續創新發展座談」中表示，5G與AI技術發展為城市治理帶來關鍵助力，未來期盼在中興大學等產官學深化合作下，為澎湖打造兼顧生態、觀光與智慧應用的永續示範島。
「澎湖永續創新發展座談會」今天在澎湖縣政府舉行，由陳光復與國立中興大學副校長蔡清標等人共同主持，雙方就「淨零碳排與藍碳策略發展」、「AI及無人載具於智慧城市巡檢應用」、「遠距照護」，以及「休憩園區之發展定位及永續營運」等議題，進行意見交換與未來合作方向。
陳光復表示，澎湖以觀光立縣，擁有得天獨厚自然條件，陽光充足、海域廣闊，在綠碳與藍碳發展上具備潛在優勢；為提前達成國家淨零碳排願景，縣府持續推動各項海洋保育工作，包括珊瑚棲地復育、種苗放流、海龜保育及海洋教育等工作，積極提升海洋生態系韌性與多樣性。
陳光復說，5G與AI技術的發展，為城市治理帶來關鍵助力；離島資源雖相對有限，但在5G與AI輔助下，可有效縮短城鄉差距，提升跨局處資料整合與決策效率，並強化觀光、環境、醫療、警政、漁港等面向的公共服務。
陳光復感謝中興大學團隊就澎湖藍碳發展、智慧城市、遠距照護與休憩園區規劃等提出專業建議；縣府會積極整合跨局處工作與計畫，並在觀光文化、碳匯發展、永續經營、環境監測、遠距醫療與偏鄉服務等面向，與學研單位建立長期合作，讓澎湖朝向永續、宜居、韌性的智慧城市穩健前行。
