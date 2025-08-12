亞大、104人力銀行簽訂合作備忘錄 合作建置求職專區
亞洲大學為培養學生的「就業即戰力」，在11日由亞大校長蔡進發與104人力銀行集團行銷長暨副總經理張寶玲簽訂合作備忘錄，將在104平台合作設立「亞大求職專區」、並提供「外籍生專區」服務，打造台灣中部的跨域人才培育基地，協助學生在校期間了解自己認識職場、培養能力到畢業後求職，無論是本地生、國際生都有專屬的完整職涯發展地圖。
亞大校長蔡進發表示，亞大、中醫大系統學校「中亞聯大」衍生企業眾多，提供畢業生龐大就業機會，但學生的培育是學校、產業同步進行，才能發揮最大成效。亞大成立中部「AI半導體基地」、「半導體產研專班」，已培育上百位高階工程師，畢業後到德國蘋果、美國高通、美國新思、英國半導體、英特爾、台積電（2330）等世界知名大廠擔任工程師。統計已有超過200位學生考取亞馬遜AWS、輝達（NVIDIA）的AI國際證照。104人力銀行副總經理張寶玲提到，雙方的合作有特殊淵源，一同帶來社會影響力，為社會帶來貢獻。
亞大、104人力銀行簽訂的合作備忘錄涵蓋：學涯探索講座、新生工作坊、協助各學院學生就業媒合的「亞洲大學專區」、以類似微學程形式開設的職涯學院共創課程等，幫助學生打造一個以認識職場、實習、工作的課程，提早在校園內擁有「就業即戰力」，以實體、線上課程提供學生進行職涯探索。104人力銀行還在網站上規劃「外籍生專區」，介面支援中、英、日、越4種語言外，篩選出對僑、外生友善的工作，協助能夠順利在台灣就業。
