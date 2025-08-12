快訊

亞大、104人力銀行簽訂合作備忘錄 合作建置求職專區

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
亞洲大學為培養學生的「就業即戰力」，在11日由亞大校長蔡進發與104人力銀行集團行銷長暨副總經理張寶玲簽訂合作備忘錄，將在104平台合作設立「亞大求職專區」、並提供「外籍生專區」服務。圖／亞洲大學提供
亞洲大學為培養學生的「就業即戰力」，在11日由亞大校長蔡進發與104人力銀行集團行銷長暨副總經理張寶玲簽訂合作備忘錄，將在104平台合作設立「亞大求職專區」、並提供「外籍生專區」服務。圖／亞洲大學提供

亞洲大學為培養學生的「就業即戰力」，在11日由亞大校長蔡進發與104人力銀行集團行銷長暨副總經理張寶玲簽訂合作備忘錄，將在104平台合作設立「亞大求職專區」、並提供「外籍生專區」服務，打造台灣中部的跨域人才培育基地，協助學生在校期間了解自己認識職場、培養能力到畢業後求職，無論是本地生、國際生都有專屬的完整職涯發展地圖。

亞大校長蔡進發表示，亞大、中醫大系統學校「中亞聯大」衍生企業眾多，提供畢業生龐大就業機會，但學生的培育是學校、產業同步進行，才能發揮最大成效。亞大成立中部「AI半導體基地」、「半導體產研專班」，已培育上百位高階工程師，畢業後到德國蘋果、美國高通、美國新思、英國半導體、英特爾、台積電（2330）等世界知名大廠擔任工程師。統計已有超過200位學生考取亞馬遜AWS、輝達（NVIDIA）的AI國際證照。104人力銀行副總經理張寶玲提到，雙方的合作有特殊淵源，一同帶來社會影響力，為社會帶來貢獻。

亞大、104人力銀行簽訂的合作備忘錄涵蓋：學涯探索講座、新生工作坊、協助各學院學生就業媒合的「亞洲大學專區」、以類似微學程形式開設的職涯學院共創課程等，幫助學生打造一個以認識職場、實習、工作的課程，提早在校園內擁有「就業即戰力」，以實體、線上課程提供學生進行職涯探索。104人力銀行還在網站上規劃「外籍生專區」，介面支援中、英、日、越4種語言外，篩選出對僑、外生友善的工作，協助能夠順利在台灣就業。

人力銀行 亞洲大學

相關新聞

大葉大學USR計畫為公共設施體檢 打造高齡者友善公園健身房

彰化縣大葉大學設計系獲教育部大學社會責任實踐USR計畫獎助，在大村鄉社區優化公園等公共設施，打造高齡者的公園健身房。設計...

亞大、104人力銀行簽訂合作備忘錄 合作建置求職專區

亞洲大學為培養學生的「就業即戰力」，在11日由亞大校長蔡進發與104人力銀行集團行銷長暨副總經理張寶玲簽訂合作備忘錄，將...

靜宜大學「新南向計畫假日學校」 菲律賓學生探索國際多元文化

為響應教育部新南向政策，靜宜大學暑假期間舉辦「新南向計畫假日學校」，吸引來自菲律賓18名學生與老師，學生來自高中與大學，...

台師大PASSION偏鄉學程邁入第7年 越南志工也入校陪伴學生

國立台灣師範大學「PASSION偏鄉優質教育學分學程」邁入第7年，已有眾多師培透過計畫在暑假期間實地進校教學並進行田野調...

超級大專盃橋牌大賽政大登場 94歲張忠謀同場較勁

第2屆「超級大專盃」全國橋藝大賽昨日在政治大學四維堂圓滿落幕，來自全國各大專院校的橋藝好手齊聚政大，展開為期4天的賽事。...

爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重

就讀研究所有什麼「潛規則」呢？一名理工科的研究生發文，稱他的研究室裡，不僅要花大量時間熬夜得出研究數據，甚至這些數據還要被大學的專題學生拿去投稿研討會，平時很辛苦還要忍辱負重，不禁直言：「這就是學界的潛規則」。

