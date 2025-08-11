靜宜大學「新南向計畫假日學校」 菲律賓學生探索國際多元文化

為響應教育部新南向政策，靜宜大學暑假期間舉辦「新南向計畫假日學校」，吸引來自菲律賓18名學生與老師，學生來自高中與大學，參與為期10天的全英語課程，探索台灣及國際多元文化。

外語學院規劃多元活動，讓學生能同時體驗台灣、日本、西班牙等國家的語言與文化特色，激發學習興趣，提升國際視野，並為未來學習目標的規劃奠定基礎，進一步實踐靜宜大學「國際在地化、在地國際化」的教育理念。

靜宜大學外語學院院長曾麗蓉指出，這是該院首次承接教育部新南向政策的補助計畫；院方安排來自英文、西班牙文及日文系的專業師資團隊，通過專業的沉浸與互動式學習方式，為學生提供豐富的學習體驗與互動。

課程設計根據特定主題，傳遞多國及台灣在地的文化知識，並期待激發菲律賓高中生來台進行學術交流或就讀高等教育的興趣，進一步促進國際靜宜的氛圍，打造全球學習共同體。

曾麗蓉表示，「新南向計畫假日學校」的語言溝通課程涵蓋跨文化溝通、人際溝通及外語表達等，幫助學生提升語言應用能力；跨文化課程則通過在地文化體驗與跨文化認知，能更深入了解國際與台灣文化的多樣性；學生還走訪台中國家歌劇院及各大文化古蹟，並將全英語學習情境應用到實際生活中。國際議題的討論則傳遞全球重要議題，進一步提升學生的國際專業知識與素養。

靜宜大學日文系規劃茶道、動漫配音及和菓子手作等體驗活動；英文系安排台灣咖啡文化及電影文化等課程；西文系則提供佛朗明哥舞蹈、西班牙美食饗宴等主題課程，讓學生更深入了解英美、西班牙、拉丁美洲、日本與台灣的文化特色。

來自菲律賓的學生Greymark表示，他很開心透過多元活動與課程，深入瞭解了台灣獨特的文化，尤其是靜宜大學的師資和多元學習環境令他印象深刻，感受到來自老師與工作人員的關懷與熱情，感受到自己被愛與重視。 靜宜大學透過「新南向計畫假日學校」，激發學生的學習興趣，提升國際視野。圖／靜宜大學提供 靜宜日文系、英文系及西文系特地安排主題課程，讓學生更深入了解台灣、英美、拉丁美洲及日本的文化特色。圖／靜宜大學提供 靜宜大學舉辦「新南向計畫假日學校」，菲律賓學生探索台灣及國際多元文化。圖／靜宜大學提供

