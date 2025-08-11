快訊

台師大PASSION偏鄉學程邁入第7年 越南志工也入校陪伴學生

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台師大114年PASSION暑期實習課程，經過3週系統化的教學後，6校聯合成果展於7月24日在玉里高中舉行，來自花蓮、台東六所國中的師生齊聚一堂。圖／台師大提供
台師大114年PASSION暑期實習課程，經過3週系統化的教學後，6校聯合成果展於7月24日在玉里高中舉行，來自花蓮、台東六所國中的師生齊聚一堂。圖／台師大提供

國立台灣師範大學「PASSION偏鄉優質教育學分學程」邁入第7年，已有眾多師培透過計畫在暑假期間實地進校教學並進行田野調查。副校長宋曜廷指出，該計畫宗旨是「從做中學，從實作中奉獻」，同時讓師培生體會教育現場真正的需要。今年的暑期中小學銜接課程，除了有基礎課程外，還有來自越南的志工團隊，聯合出團至偏鄉合作學校，藉此奠定偏鄉學生進入國中的基礎學力。

台師大114年PASSION暑期實習課程，經過3週系統化的教學後，6校聯合成果展於7月24日在玉里高中舉行，來自花蓮、台東六所國中的師生齊聚一堂。學生們透過跨校競賽檢視三週密集課程成果，需在時限內完成陌生文本閱讀與概念圖繪製、挑戰英文拼音與句型應答，以及進行數學限時答題，展現跨科學習力，不僅檢核知識掌握，也考驗同儕合作與臨場應變能力。

計畫共同主持人、台師大助理教授胡翠君表示，成果展雖以比賽形式呈現，但更重要的是孩子們3週來專注與熱情的學習歷程，並能持續延續下去。

6所國中校長與主任齊聚會場送上勉勵，富北國中校長胡智翔把升上7年級比喻為「跳遠最關鍵的踏板」，勉勵學生要好好把握這段轉折，海端國中校長吳宏龍則感性表示，因為有PASSION的協助，偏鄉孩子不再面臨「夏日失學」，並呼籲學生保持積極學習態度，不讓暑假虛耗於手機與電視之間。

越南丁善理紀念中學高中志工團隊則自費來台陪伴富北國中學生進行沉浸式英語課程，學生從一開始依靠翻譯軟體，到能主動以英文對話，逐漸建立語言自信。志工Julia表示，第一次為志工服務出國，「責任感比語言更重要」，許多志工異口同聲表示「希望再回來一次」，延續教育熱情。

台師大表示，PASSION團隊7年來持續耕耘偏鄉教育，並逐步將觸角延伸至國際，包括難民教育、遠距教學與跨國志工合作。宋曜廷強調，PASSION不僅是教育專業的養成平台，更是大學實踐社會責任的重要實例。未來將持續培育兼具專業與熱情的教育人才，讓更多偏鄉與弱勢地區的孩子受惠，實現「愛與教育」的良善循環。

