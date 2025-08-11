台師大偏鄉校實習結合國際志工 促跨國教育交流
台師大推動「PASSION偏鄉優質教育學分學程」，今年暑假與國際志工團隊合作，聯合出團至偏鄉學校，提供教學服務，還進行全英語互動課程，促進跨國教育交流。
台灣師範大學今天發布新聞稿指出，台師大自2018年推動「PASSION偏鄉優質教育學分學程」，讓師培生從做中學、從實作中奉獻，並體會教育現場真正的需要。
台師大PASSION學分學程實習課程今年暑假和越南丁善理紀念中學高中志工團隊聯合出團至偏鄉學校，提供教學服務，協助奠定偏鄉學生的基礎學力，同時還與花蓮縣富北國中合作，以全英語互動課程，開啟跨國教育交流的新篇章。
台師大表示，114年PASSION暑期實習課程經過3週學程修業生系統化的教學後，來自花蓮、台東的6所參與國中於日前舉行聯合成果展，透過跨校競賽等多元評量展現學習成效，例如學生需在時限內完成陌生文本閱讀與概念圖繪製、挑戰英文拼音與句型應答、進行數學限時答題等。
台東縣海端國中校長吳宏龍分享，因為有PASSION的協助，讓偏鄉孩子不再面臨「夏日失學」，他也呼籲學生保持積極學習態度，不要讓暑假虛耗於手機與電視之間。
越南丁善理紀念中學高中志工團隊透過自費來台，陪伴花蓮富北國中學生進行沉浸式英語課程，學生從一開始依靠翻譯軟體，到主動以英文對話，逐漸建立語言自信，參與學生也都希望明年能再參加。
台師大副校長宋曜廷提到，PASSION不僅是教育專業的養成平台，更是大學實踐社會責任的重要實例，未來將持續培育兼具專業與熱情的教育人才，讓更多偏鄉與弱勢地區的孩子受惠，實現「愛與教育」的良善循環。
