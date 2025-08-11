超級大專盃橋牌大賽政大登場 94歲張忠謀同場較勁

第2屆「超級大專盃」全國橋藝大賽昨日在政治大學四維堂圓滿落幕，來自全國各大專院校的橋藝好手齊聚政大，展開為期4天的賽事。本屆總獎金高達12萬元，分為校友暨跨校組、在學組及副盃Swiss三大組別，不僅吸引年輕學子熱情參與，更迎來政大榮譽博士、台積電創辦人張忠謀，以及橋牌國手黃光輝等人共襄盛舉。

第2屆超級大專盃最受矚目的貴賓就是張忠謀，他以「台大智慧」隊隊長身分出賽，與全球知名橋牌國手黃光輝等人同隊。94歲的張忠謀牌齡超過70年，多次代表台灣征戰國際賽場，曾與股神巴菲特、微軟創辦人比爾蓋茲同桌對決。政大指出，本次他全程投入賽事，精神奕奕，展現對橋牌運動的深厚熱情，也為在場師生帶來無比激勵。

政大校長李蔡彥在致詞時向張忠謀、黃光輝、中華民國橋藝協會理事長沈乃正，以及長年推動台灣橋藝活動、並促成本屆賽事的董事長林宏時致上謝意。他特別感謝政大資科系教授、同時也是政大橋藝社社長與本屆體總橋藝委員會執行秘書的邱淑怡，為賽事規劃與籌辦付出極大心力。

邱淑怡表示，「超級大專盃」是大專盃橋藝競技活動的擴大版本，不限年齡，邀請全國大學的教職員、學生及校友同場交流，讓橋藝不僅是比賽，更是跨世代智慧切磋的平台。比賽包含4人隊制賽與雙人賽兩大類別，透過南北、東西對坐、同牌輪流比拼的制度，考驗選手的邏輯推演與默契配合。

經過兩天決賽的激烈對抗，各組優勝隊伍脫穎而出：校友暨跨校組的冠軍為「BTU老中青」、亞軍為「東吳黑」、季軍為「BTU-好奇」；在學組冠軍為「信號政大歡迎」、亞軍為「交大0.0」、季軍為「交大A」；副盃Swiss冠軍為「交大薪傳」、亞軍為「淡江小剛」、季軍為「輔仁善」。

政大表示，此次賽事不僅見證了橋藝運動的智慧魅力，更彰顯政大作為賽事主辦方，積極推廣腦力運動、搭建跨校交流平台的努力。

