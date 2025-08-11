快訊

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

對等關稅「20+N」挨轟 鄭麗君：將向美方爭取不疊加稅率

聽新聞
0:00 / 0:00

超級大專盃橋牌大賽政大登場 94歲張忠謀同場較勁

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
張忠謀（左二）以「台大智慧」隊隊長身份出賽，與全球知名橋牌國手黃光輝等高手同隊。圖／政大提供
張忠謀（左二）以「台大智慧」隊隊長身份出賽，與全球知名橋牌國手黃光輝等高手同隊。圖／政大提供

第2屆「超級大專盃」全國橋藝大賽昨日在政治大學四維堂圓滿落幕，來自全國各大專院校的橋藝好手齊聚政大，展開為期4天的賽事。本屆總獎金高達12萬元，分為校友暨跨校組、在學組及副盃Swiss三大組別，不僅吸引年輕學子熱情參與，更迎來政大榮譽博士、台積電創辦人張忠謀，以及橋牌國手黃光輝等人共襄盛舉。

第2屆超級大專盃最受矚目的貴賓就是張忠謀，他以「台大智慧」隊隊長身分出賽，與全球知名橋牌國手黃光輝等人同隊。94歲的張忠謀牌齡超過70年，多次代表台灣征戰國際賽場，曾與股神巴菲特、微軟創辦人比爾蓋茲同桌對決。政大指出，本次他全程投入賽事，精神奕奕，展現對橋牌運動的深厚熱情，也為在場師生帶來無比激勵。

政大校長李蔡彥在致詞時向張忠謀、黃光輝、中華民國橋藝協會理事長沈乃正，以及長年推動台灣橋藝活動、並促成本屆賽事的董事長林宏時致上謝意。他特別感謝政大資科系教授、同時也是政大橋藝社社長與本屆體總橋藝委員會執行秘書的邱淑怡，為賽事規劃與籌辦付出極大心力。

邱淑怡表示，「超級大專盃」是大專盃橋藝競技活動的擴大版本，不限年齡，邀請全國大學的教職員、學生及校友同場交流，讓橋藝不僅是比賽，更是跨世代智慧切磋的平台。比賽包含4人隊制賽與雙人賽兩大類別，透過南北、東西對坐、同牌輪流比拼的制度，考驗選手的邏輯推演與默契配合。

經過兩天決賽的激烈對抗，各組優勝隊伍脫穎而出：校友暨跨校組的冠軍為「BTU老中青」、亞軍為「東吳黑」、季軍為「BTU-好奇」；在學組冠軍為「信號政大歡迎」、亞軍為「交大0.0」、季軍為「交大A」；副盃Swiss冠軍為「交大薪傳」、亞軍為「淡江小剛」、季軍為「輔仁善」。

政大表示，此次賽事不僅見證了橋藝運動的智慧魅力，更彰顯政大作為賽事主辦方，積極推廣腦力運動、搭建跨校交流平台的努力。

政大 交大 運動

延伸閱讀

政大攜手宮廟和平島淨灘 加入宗教視野補足清法戰爭歷史敘事

職場男性的「夢幻老爸」曝光 理想爸爸是這三人

整理包／誰造就護國神山？台積電內鬼案爆國安危機 回顧台積電晶片霸主崛起路

黃仁勳、賈伯斯靠它成功 川普、馬斯克因此失控：「創辦人心態」是福或禍？

相關新聞

超級大專盃橋牌大賽政大登場 94歲張忠謀同場較勁

第2屆「超級大專盃」全國橋藝大賽昨日在政治大學四維堂圓滿落幕，來自全國各大專院校的橋藝好手齊聚政大，展開為期4天的賽事。...

爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重

就讀研究所有什麼「潛規則」呢？一名理工科的研究生發文，稱他的研究室裡，不僅要花大量時間熬夜得出研究數據，甚至這些數據還要被大學的專題學生拿去投稿研討會，平時很辛苦還要忍辱負重，不禁直言：「這就是學界的潛規則」。

弘光科大諮輔志工連13年陪伴天使農夫 享受正能量夏令營

弘光科技大學諮輔志工隊連續13年協助南投縣智障者家長協會，舉辦「關懷心智障礙者自立支持同理心成長營」。陪伴這群被協會稱為...

趕搭台積電熱潮！暨大新設半導體碩士學程 修課須具備1能力

為因應全球科技浪潮及產業升級需求，國立暨南國際大學獲教育部核准，將於明年起新設立「智慧半導體及綠色科技國際碩士學位學程」...

德語孤島／20年後恐現人才空洞 外語系能靠輔系自救？

輔系、第二專長、跨域雙修，成為延續外語系生存的關鍵對策，但這些自救手段真能填補教育與產業的結構裂縫嗎？當國家語言政策傾斜、制度未能對接真實需求，面臨「四大衝擊」的外語系，該如何重新定位，才能走出「孤島困局」，避免20年後外語外交領域的「人才空洞化」？

獨／未通報闖台大學餐抓失聯移工挨轟 當天入校的專勤隊員發聲了

台灣大學學生餐廳「小小福」某炸物店，遭檢舉聘用越南籍失聯移工當店員，台北市勞動力重建運用處7日會同移民署台北市專勤隊入校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。