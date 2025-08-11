嘉大與日本四國地區大學野球連盟交流賽 熱血對決

國立嘉義大學與日本四國地區大學野球連盟的棒球交流賽，今明2天在嘉義市立棒球場開打，進行熱血棒球對決；受丹娜絲風災影響，球場周邊環境尚須整理，賽事並未開放。

嘉義市政府今天發布新聞稿，日本四國地區大學野球連盟是由四國地區的愛媛大學、松山大學、香川大學、高知大學、高知工科大學等20名選手組成，今明2天與114年榮獲全國成棒甲組春季聯賽第6名的嘉大棒球隊交手，現場由副市長林瑞彥到場開球並致贈紀念品。

林瑞彥致詞表示，市府於2010年與嘉大簽訂嘉義市棒球發展合作協定書達成四級棒球銜訓，以及2023年與日本愛媛縣締結體育、文化、觀光交流促進備忘錄後，愛媛縣少棒隊也曾至嘉義市參與2023年第26屆諸羅山盃少棒賽事。

林瑞彥說，市府、嘉大也分別於去年與愛媛縣童軍連盟簽訂交流協議書及進行棒球友誼賽，日本愛媛縣童軍連盟曾於今年2月間參訪嘉義市，期許未來雙方持續在各領域合作及深化交流。

市府表示，日前丹娜絲風災造成嘉義市災情，現場日本團隊代表傳達愛媛縣知事中村時廣對此次嘉義市受災市民的關心。

市府指出，嘉大前身為嘉義農林學校，1928年成立嘉農（KANO）棒球隊，1931年代表台灣赴日本參加第17回夏季甲子園大會，以3勝1負佳績獲得準優勝（亞軍）。

市府表示，嘉農棒球隊的監督為出生於日本四國愛媛縣松山市的近藤兵太郎，他打破傳統觀念，組成包括日本籍、漢民族、原住民的球隊，是台灣棒球史上的重要人物，於2024年入選第11屆台灣棒球名人堂。

