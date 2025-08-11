政大攜手宮廟和平島淨灘 加入宗教視野補足清法戰爭歷史敘事

國立政治大學和淡水古蹟博物館籌辦清法戰爭紀念系列活動，今以「先人以血淚保護家園，後人以汗水愛護環境」為主題，攜手台北、基隆多家宮廟，號召志工到基隆和平島公園清出18袋垃圾，以實際行動致敬歷史、守護環境。

清法戰爭發生在1884年8月至1885年4月，台灣也是主要戰場。法軍於1884年8月5日自舊稱社寮島，即今天的基隆和平島登陸，企圖奪取北台灣控制權。清軍和法軍在基隆、淡水等地激戰，1884年10月8日淡水之役是奠定清軍勝利關鍵之戰。

主辦單位說，和平島是清軍北部防線重要據點，法軍1884年自此登陸，和清軍激戰，和平島成為戰爭首波交鋒之地，見證先民捍衛家園的血淚歷史。如今和平島已從軍事重地轉型為觀光與生態景點，但歷史記憶仍深植人心。

清法戰爭紀念系列活動時間，自8月起延續至10月間，活動場域橫跨基隆和平島、台北木柵與新北淡水等歷史關鍵地點，透過淨海、淨灘與淨山等環境行動，重現清法戰爭中台灣士民保鄉衛國的精神，喚起國人對家園責任的認同與傳承。

政大與淡水古蹟博物館今與基隆慶安宮、惠慈宮、暖暖安德宮，以及台北木柵集應廟、景美集應廟，前往清法戰爭期間法軍登陸的和平島，號召超過50名志工，共同參與淨海儀式與淨灘行動，以實際行動致敬歷史、守護環境。

參與活動宮廟都與清法戰爭關係深厚，基隆各廟曾為清軍將士祈福之地，木柵集應廟更為在地義勇軍誓師祈願的起點。當年戰功卓著的淡水之戰勇士張阿火，即為集應廟張姓家族成員之一。

木柵集應廟主委張敏男說，清法戰爭對張家與集應廟有重要意義，因為先祖張阿火當年在廟中，向保儀尊王張巡祈福後，帶著香火奔赴淡水戰場，最終參與擊退法軍之役，是木柵的光榮。希望透過參與一系列紀念活動，讓更多人認識這段歷史，也將這份守護土地的信念，傳承下去。

中研院院士李豐楙表示，赴戰場之地舉行解冤釋結儀式，是華人宗教文化中面對歷史創傷的重要方式。戰爭帶來流血，也累積冤氣與未竟的情感。透過儀式性行動與歷史對話，可安撫亡靈，釋放集體創傷，並讓後人以尊重的姿態，轉化悲苦成為和解的力量。

政大華人宗教研究中心主任林振源指出，學校與廟宇合辦淨灘，是學術與社會連結的具體實踐。清法戰爭深刻影響台灣歷史，但相關地方記憶與官方史料存在落差，政大獲文化部支持，特別補足過往欠缺的法文原始資料及宗教研究視野，希望藉由跨界合作，建立兼顧地方信仰與國際視野的歷史敘事。

