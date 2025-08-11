快訊

弘光科大諮輔志工連13年陪伴天使農夫 享受正能量夏令營

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大學生志工陪伴心智障礙者水舞SPA。圖／弘光科大提供
弘光科大學生志工陪伴心智障礙者水舞SPA。圖／弘光科大提供

弘光科技大學諮輔志工隊連續13年協助南投縣智障者家長協會，舉辦「關懷心智障礙者自立支持同理心成長營」。陪伴這群被協會稱為「天使農夫」的心智障礙者，進行「三隻小豬農場動物照顧、車埕鐵道木業文化體驗及鹿芝谷生態環境教育之旅」，度過3天充滿正能量活動。

諮輔志工與攝影社共19位志工，運用「自立支持」及「長處發揮」的優勢培力概念，陪伴27位「天使農夫」，體驗消暑水舞派對、蟒蛇合照大挑戰、吸蜜鸚鵡餵食秀、機械陀螺戰鬥、竹蜻蜓拉力賽、神奇泡泡球雕塑、木業館定向探索，及水豚君、笑笑羊近距離照顧、紫斑蝶遷徙奇觀、鹿芝谷自然廻音體驗等精彩活動。

諮輔志工隊長黃軒宣指出，帶領志工反思學習時，夥伴們分享說，成功引導自閉症的孩子，會慢慢說出今天餵了哪些動物，看到他臉上的笑容，真的很開心。大家看見自閉症大朋友因被鼓勵而嘗試學習的勇氣增加、配合度變高，玩水時露出燦爛的笑容、吹泡泡愈吹愈大顆，第3天主動牽志工的手，這一切美好互動讓辛苦籌備歷程變得有價值。

南投縣智障者家長協會總幹事張玉雪致贈感謝狀表示，透過本次的夏令營活動，園生獲得許多初體驗，包括雨中水舞SPA、近距離餵食動物，克服肢體障礙得心應手操作童玩。看到楊凱森老師攝影團隊製作的精彩回顧影片，大家頻頻歡呼，家長們看到照片中孩子的笑容，滿滿感動。感謝弘光諮輔志工隊一直以來的優質陪伴，天使農夫因為有您們，生活更加的精彩。

弘光科大學生志工陪伴心智障礙者水舞SPA樂開懷。圖／弘光科大提供
弘光科大學生志工陪伴心智障礙者水舞SPA樂開懷。圖／弘光科大提供
弘光科大諮輔志工隊連續13年協助南投縣智障者家長協會，舉辦「關懷心智障礙者自立支持同理心成長營」。圖／弘光科大提供
弘光科大諮輔志工隊連續13年協助南投縣智障者家長協會，舉辦「關懷心智障礙者自立支持同理心成長營」。圖／弘光科大提供

動物 南投縣 自閉症

