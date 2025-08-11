趕搭台積電熱潮！暨大新設半導體碩士學程 修課須具備1能力

為因應全球科技浪潮及產業升級需求，國立暨南國際大學獲教育部核准，將於明年起新設立「智慧半導體及綠色科技國際碩士學位學程」，將招收海內外學生，採全英語授課，培育具國際視野、引領科技創新及永續發展思維的跨領域人才。

暨大指出，近年全球颳起科技浪潮，政府擴大推動半導體產業發展、淨零永續等重大政策，為培育打造跨領域高階人才，該校規畫並獲教育部核准設立「智慧半導體及綠色科技國際碩士學位學程」，且從115學年度起招生開放報名修課。

該學程整合校內電機、資工、應用化學、土木、應用材料與光學工程學系等5系所學術資源及師資，紮實理論基礎與先進技術訓練，課程設計緊扣前瞻半導體專業科技與應用、人工智慧科技與應用、綠色永續科技與應用等三大關鍵發展主軸。

暨大表示，「前瞻半導體專業科技與應用」涵蓋IC設計、高效能半導體製程與材料研發；「人工智慧科技與應用」著重AI、機器學習、大數據分析與機器人技術；「綠色永續科技與應用」領域，學程將深入探討工程淨零永續與綠色能源等技術。

該校新設半導體及綠色科技學程，不僅符合經濟部推動半導體、IC設計及智慧科技的人才需求，也與國家數位轉型與智慧社會發展目標高度契合，並積極培養創新科技響應國家減碳與生態保護政策的人才，實現國家零碳排或淨零排放的目標。

暨大校長武東星表示，該學程設立將有效緩解台灣高科技產業的人才短缺問題，並加速產業創新與轉型。該學程將招收海內外學子，採全英語授課，並鼓勵參與跨國雙聯學制、國際學術交流與海外實習，培養全球化的溝通與協作能力。

校方也將積極推動產學合作專案與企業實習機會，在學時就能參與企業實際研發項目，提前了解業界需求，提升就業競爭力，畢業後直接銜接半導體、人工智慧、再生能源、電動車、智慧製造等高科技產業，擔任研發工程師、專案經理等職務。 國立暨南國際大學將設立「智慧半導體及綠色科技碩士學程」推動產學合作專案，提供企業實習機會，協助學生與產業接軌。圖／暨大提供 國立暨南國際大學將於115學年度新設立「智慧半導體及綠色科技碩士學程」，提供晶圓製造專業技術與知識應用。圖／暨大提供

