爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重

聯合新聞網／ 綜合報導
一名理工科的研究生透露自己不僅要「爆肝」得出研究數據，數據還要被大學生拿去投稿研討會。示意圖／ingimage
一名理工科的研究生透露自己不僅要「爆肝」得出研究數據，數據還要被大學生拿去投稿研討會。示意圖／ingimage

就讀研究所有什麼「潛規則」呢？一名理工科的研究生發文，稱他的研究室裡，不僅要花大量時間熬夜得出研究數據，甚至這些數據還要被做專題的大學生拿去投稿研討會，平時很辛苦還要忍辱負重，不禁直言「這就是學界的潛規則」。

一名男網友在Dcard發文，表示他是理工科的研究生，在研究室裡，經常需要熬夜做實驗，總是以為努力爆肝得出好結果，對未來有幫助，得出的數據也是他們真正的心血，卻總被教授質疑沒有研究清楚，讓他坦言「壓力很大」，年薪則不超過5萬。

原PO透露，有次實驗室來了幾個做專題的大學生，他們不僅要教導基本的背景知識，更要幫大學生做實驗，得出的數據還要讓大學生拿去投研討會，讓原PO很不能理解，無奈地表示這就是學界的「潛規則」，為了畢業只能忍辱負重。

此文一出，不少網友也感嘆就讀研究所的辛苦，「碩士班就像一個小職場，要學會應付老闆同事，要記得能力越大事情越多」、「碩士生爆肝是常態，但專題生的研究如果都是你們做的，那只是你教授學術倫理不及格罷了」、「碩班還不會升職，表現越好，事情越多」。

也有不少網友鼓勵原PO，「只能祝福了，加油」、「我只能說孩子，你辛苦了，希望你的碩班可以快點結束，順利畢業」、「理工科就忍忍吧，我在台灣看到未來薪水高的行業，沒有一個在30歲前是不辛苦的，理工、法律、醫學，幾乎都是」、「加油，撐過去就是你的了」、「碩班已經贏很多在外面跑頭露面做工的人了」。

研究所 大學生

