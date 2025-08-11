大三生林灝維闖進蕭邦鋼琴大賽 學習戴資穎拚勁

第19屆波蘭蕭邦國際鋼琴大賽10月登場，獲初賽資格新秀林灝維今年升大三，每天練琴7到8小時，手貼痠痛貼布照練。他說，欣賞羽球天后戴資穎打球心態，勇敢、不怕輸。

21歲的林灝維接受中央社記者專訪時表示，蕭邦大賽對他來說就是一場馬拉松，「比的除了技巧之外，也比意志力跟勇氣。」

林灝維說，4年前，他進入蕭邦鋼琴大賽的預選輪，在初賽前止步，「看到網路上有人說我彈不好怎可能會入選，我就想給自己更多挑戰，看看自己可以走多遠。」

今年蕭邦國際大賽中，台灣有三位鋼琴家張凱閔、謝維庭與林灝維拿到初賽資格，林灝維是年紀最小的一位。他說，預選時曾因壓力太大失眠，練習過度導致手臂發炎，貼滿痠痛貼布。

林灝維在一次次調整中，學會專注當下，「蕭邦舞台太大，我自己會覺得不是要比別人強，而是比誰更不怕。」

林灝維6歲起學琴，曾獲法國耶比拿城國際鋼琴比賽（The Epinal International Piano Competition）第二名，美國克利夫蘭青少年鋼琴比賽（ClevelandInternational Piano Competition for Young Artist）第三名及觀眾獎，也將參加潘德瑞茲基國際鋼琴比賽（The13th International Paderewski Piano Competition）。

師大附中音樂班畢業之後，林灝維出國就讀新英格蘭音樂學院（NEC），師從喬治亞籍鋼琴名家亞歷山大‧柯桑蒂亞（Alexander Korsantia）。面對習琴生涯，林灝維更加成熟。這次備戰蕭邦大賽，花了1年半的時間，重新調整曲目與風格，「蕭邦音樂細膩，不能只是會彈，還要會聽、會想、會呼吸。」

練琴練久了，林灝維會抽空跟父親打羽毛球，「我偶像是戴資穎，我很喜歡她打球的心態，其實很像彈琴。」

林灝維說，比如賽末可能對手已經要贏了，怕自己輸分更多，有選手會更保守；「但如果是戴資穎，她會更往邊線去打，我覺得參加大賽也是這樣，除了技巧之外，就是要勇敢，不能怕輸。」

距離10月大賽不到2個月，林灝維緊鑼密鼓準備中，每天練琴7到8小時，他的心情不再只是緊張或期待，而是一種沉靜的堅定，「我只想踏實地完成每一個音符，每一場上台的機會，不要留下遺憾。」

林灝維這次返台將舉辦2場鋼琴獨奏會，曲目都是蕭邦鋼琴大賽第一輪到第三輪的曲目。他說，一路走來，越來越覺得彈琴非常孤獨，「很希望有台灣樂迷一起支持，為我加油。」林灝維鋼琴獨奏會將於8月21日與23日演出，地點在台北誠品表演廳。

