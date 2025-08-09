快訊

川普2.0關稅戰大勝？盤點細項結果恐「得不償失」 反被大陸摸清痛點

獨／未通報闖台大學餐抓失聯移工挨轟 當天入校的專勤隊員發聲了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台灣大學學生餐廳「小小福」某炸物店，遭檢舉聘用越南籍失聯移工當店員，台北市勞動力重建運用處7日會同移民署台北市專勤隊入校勞檢，當場查獲31歲阮姓女子違法打工，但台大學生會批評，未事先取得校方同意即入校，釀學生受驚，質疑侵犯大學自治，移民署與勞重處事後均致歉。

有移民署人員替當天入校的專勤隊員抱不平，透露該名隊員事後身心受創，不解為何做對的事（查緝失聯移工）反被媒體寫成「壞事」，事後更數度發文包括「正義永遠只會站在壞人的一方」、「事實如何一點都不重要，我以後會當一個什麼都不會的公務員」、「活在這個世界卻不敢為了自己發聲，只能任由新聞媒體報導錯誤新聞，與死有何差異」。

他認為當下過程並未盤查學生，行動重點是勞檢查核，且校園聘用失聯移工涉及衛生與安全疑慮，「現在輿論多在譴責執法，恐怕會讓原本積極的公務員意志消沈」。

他說當然尊重大學自治、檢警入校需通報等程序，但此次行動是由3名勞重處稽核人員主導，專勤隊僅出動1人依職權協助確認身分，若連此類行政權行使都必須層層通知，恐造成疲於程序、影響效率。

他話鋒一轉強調，外界認為移民署入校是為了績效，但這並非事實，更多的是基於勞檢與校園安全考量，學生餐廳若聘用身分不明的非法外國人，萬一發生食品安全或意外事件，責任恐難釐清。

一名不具名的律師受訪指出，抓捕失聯移工屬國家行政權的展現，若以「是否通報」作為自由民主的衡量標準，那校方管理權是否就完全置於大學自治之下，恐讓行政權綁手綁腳。

她坦言，這種觀點不符合多數律師的主流看法，但值得思考國家行政權與大學自治的平衡，「單純就這件事，我站在移民署這邊，我認為移民署沒有問題」。

