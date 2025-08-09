遭控霸凌特教生、要求回捐工讀金 台北海洋科大教授否認：曾幫學生募款

鏡週刊日前報導，台北海洋科技大副教授兼特教中心主任蔡絢麗遭特教生控訴，要求學生將部分工讀金回捐，不從則辱罵學生、揚言封殺工讀機會。今天蔡師協同律師出面說明，對於指控均否認，她表示，台積電工讀金是直接匯入學生帳戶，自己沒有經手，更沒有要求回捐；學生出國比賽，還親自向董事會募款，也絕對沒有要求賽後返還募款資金。

鏡週刊報導，海洋科大特教中心主任蔡絢麗把持台積電工讀名額，要求學生回捐1萬元工讀金，學生家長也控訴，兒子曾經前往國外參加廚藝競賽後獲得知名飯店實習機會，但蔡師卻要求學生回捐部分飯店發給的工資、要到特教中心值班，甚至曾痛罵學生和學生的祖母。

蔡絢麗今天由律師陪同向媒體說明，她澄清，學生參與台積電工讀，薪資均直接匯入學生戶頭，「我們沒有經手。」也絕對沒有要求學生回捐，保密條約是直接見於學生和企業的合約內，沒有額外再和學生簽訂。

又蔡絢麗指出，學生曾參與大專升學博覽會，活動是由勞動部主責並發放2500元工讀金，現場讓學生展現廚藝成果，活動前已經過學生同意，沒有強迫，應是家長將此事和台積電工讀混淆。

蔡絢麗也談到，該名學生是少數出國比賽的特教生，第一次出國，是向董事會勸募後贊助出國，也有單據佐證，絕對沒有要求學生返還勸募的資金。又該生已經出國二、三次，後續可能就是用自己的薪資支付。再者，部分學生家長間會彼此贊助，「有些家長自己願意讓給其他同學。」但絕對沒有強迫、也沒有經手，完全是家長自願。

蔡絢麗強調，平常在淡水校區服務，該生則是在士林校區學習、工讀，會到特教辦公室值班、協助遞送文件等庶務，但絕對沒有對學生和學生家長大聲，「要不然我不會幫他募款。」甚至每學期都關注學生宿舍狀況、看是否備取成功，「我已盡了身為特教主任能給他的最大支持。」

教育部則回應，昨日已會同特教學者入校，校方應儘速召開教評會，研議該師停聘配合調查。尤其事件揭露後，檢舉者承受不小壓力，學校應給予即時保護。再者，工讀金回捐性質和霸凌不同，學校不能被動等待霸凌調查結果，應本於學校督導管理職責儘快查明真相，若發現明確違法事證，應依法主動告發。

教育部也說，廠商提供學生工讀，學校應會同廠商儘快建立公開透明、公平公正遴選機制，若工讀範疇涵蓋校內各行政單位或校內活動，學校應有妥善公平的工作分配、適切指導及考核機制，避免學生感受不公平對待，擔憂被任意剝奪工讀機會。

商品推薦