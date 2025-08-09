大學生近半讀科技領域 專家：關鍵在高職學生大減

快訊

中央社／ 台北9日電

審計部最新決算報告指出，接近半數大專生讀科技領域，人文、社會領域則持續減少，教育部建議大專增設相關系所，專家則認為，關鍵在於高職商管、餐旅、外語群人數大減。

審計部113年度中央政府總決算審核報告指出，政府近年加強培育科技人才，針對大專校院資通訊、半導體、AI、機械及資訊安全等科技領域相關系所，漸進擴充每年招生名額。但在少子女化的趨勢下，人文、社會領域受衝擊最大，持續偏重特定領域，潛藏過度集中特定產業，衍生人才磁吸效應等風險。

報告指出，104學年度42.61％的大專生讀科技領域，到113學年度成長為47.72％；人文領域則是從19.24％減少為18.43％；社會領域從38.15%減少為33.85％。

如果以學門來說，學生人數減少最多的包括餐旅及民生服務學門、商業及管理學門、語文學門。審計部報告指出，媒體形塑科技業的高收入形象，加速學生往理工科系傾斜，導致部分大學人文、社會領域系所已面臨就讀人數減少，招生不易，因而減班停招。

對此，教育部表示，每年會依國家發展委員會公布的重點產業人才供需調查及推估報告，提供各大專校院增設調整系所參考。114學年度建議增設系所包括語文、人文藝術、社會科學及管理等領域，將持續引導學校培育跨領域人才，回應社會多元人力需求。

民間升學輔導平台「大學問」執行長魏佳卉分析，人社領域學生大減的關鍵，在於技術型高中（高職）人數大減，從統一入學測驗（技高升技專）報名人數10年來「腰斬」可知。

魏佳卉指出，技高商管群統測考生從10年前（104學年度）的2.9萬人，如今（114學年度）剩下約1.3萬人。餐旅群更從2.7萬人，降到剩0.8萬人。根本原因不在於大專科系設立失衡，而是國中生不知道有技職可選，一窩蜂往普通高中衝。

魏佳卉認為，應從升學分流、職業探索等下手。不然就像護理出現人才荒，不斷給護理系外加名額、讓大學增設護理系，最後招生缺額暴增，洞反而越補越大。

科系 名額 教育部

