聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／移民署執法過當 欠缺敏感度

聯合報／ 本報記者翁至成
國立台灣大學驚傳移民署人員未經校方同意，便擅自進入校內查緝。圖／台大學生會提供
國立台灣大學驚傳移民署人員未經校方同意，便擅自進入校內查緝。圖／台大學生會提供

移民署台北市專勤隊為查緝失聯移工，逕自進入校園盤查，引發台大學生會強烈譴責，儘管事後道歉，事實上，移民署去年才函頒相關注意事項，台灣失聯移工已突破九萬人，移民署若因績效壓力導致執法意識薄弱，犯下如同戒嚴時代白色恐怖的錯誤，亟需內部深切檢討。

台灣失聯移工問題嚴峻，但執法者在校園內強行以平板拍照、進行人臉辨識，旁觀者感受就是「執法人員抓人」的強烈畫面，容易引發外界過度聯想。

二○二三年彰化埔鹽一名十七歲少年，僅因膚色黝黑遭懷疑是失聯移工，過程中反抗受傷縫了十七針，三名員警因此受懲處，派出所長也被記過調職，司法警察查緝行動一旦失慮，後果不僅傷害當事人，更動搖社會對執法者的信任。

大學法明訂「大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權」，校方對校園秩序有首要管理權，警察與準用警職法的單位，原則上不得任意入校行使公權力，除非校方主動請求，或有人在校內涉及明確刑事案件並經同意，方能進入。

台大對檢警調等執法單位進入校園也有規範，必須先至警衛室出示身分證明、確認目的，並通報由校方人員陪同至駐警隊，此舉正是為了維護校園安全與自治精神。

移民署專勤隊準用警察職權行使法，肩負維護秩序與人權保障的雙重責任，在失聯移工數量居高不下的現況下，執法需求必然增加，如何在效率與程序正義間取得平衡，考驗機關的專業與敏感度。

台大 移民署 失聯移工 校園安全 人臉辨識

延伸閱讀

移民署會同北市府進台大查移工 學生組織跳腳：不能忽略正當程序

會同移民署闖台大抓非法移工 移民署、北市重建處道歉

移民署闖台大抓失聯移工 律師：基於校園自治本就不可隨便進入

遭控「未通報」擅闖台大抓人 移民署道歉了：抓失聯打工移工

相關新聞

闖台大餐廳抓失聯移工 移民署道歉

台北市勞動力重建運用處接獲檢舉，指台大學生餐廳聘請失聯移工當店員，移民署前天赴現場查緝，因未通報台大校方，又一度追趕校內...

冷眼集／移民署執法過當 欠缺敏感度

移民署台北市專勤隊為查緝失聯移工，逕自進入校園盤查，引發台大學生會強烈譴責，儘管事後道歉，事實上，移民署去年才函頒相關注...

移民署會同北市府進台大查移工 學生組織跳腳：不能忽略正當程序

移民署未告知校方，就進入台大校園查緝失聯移工。台大學生會、研究生協會今天都表示，尊重相關單位執法，但不能忽略正當程序，進...

跨海醫療牽線 中山醫大攜手印尼大學簽合作備忘錄

中山醫學大學與印尼大學今日簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在教師互訪、學生交換、課程共構、聯合研究與臨床實作等五大面向展...

香港留台校友總會來台拜會 推動招收港生

由33個香港留台校友會組成的「香港留台大專院校校友會總會」，於近日來台拜會陸委會、教育部等相關機關，就持續推動香港學生赴...

會同移民署闖台大抓非法移工 移民署、北市重建處道歉

台大昨天發生移民署人員未通報擅自進入校內查緝非法移工，引發台大學生會強烈譴責，移民署今對引發校園疑慮，深表歉意。會同移民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。