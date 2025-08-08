冷眼集／移民署執法過當 欠缺敏感度

移民署台北市專勤隊為查緝失聯移工，逕自進入校園盤查，引發台大學生會強烈譴責，儘管事後道歉，事實上，移民署去年才函頒相關注意事項，台灣失聯移工已突破九萬人，移民署若因績效壓力導致執法意識薄弱，犯下如同戒嚴時代白色恐怖的錯誤，亟需內部深切檢討。

台灣失聯移工問題嚴峻，但執法者在校園內強行以平板拍照、進行人臉辨識，旁觀者感受就是「執法人員抓人」的強烈畫面，容易引發外界過度聯想。

二○二三年彰化埔鹽一名十七歲少年，僅因膚色黝黑遭懷疑是失聯移工，過程中反抗受傷縫了十七針，三名員警因此受懲處，派出所長也被記過調職，司法警察查緝行動一旦失慮，後果不僅傷害當事人，更動搖社會對執法者的信任。

大學法明訂「大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權」，校方對校園秩序有首要管理權，警察與準用警職法的單位，原則上不得任意入校行使公權力，除非校方主動請求，或有人在校內涉及明確刑事案件並經同意，方能進入。

台大對檢警調等執法單位進入校園也有規範，必須先至警衛室出示身分證明、確認目的，並通報由校方人員陪同至駐警隊，此舉正是為了維護校園安全與自治精神。

移民署專勤隊準用警察職權行使法，肩負維護秩序與人權保障的雙重責任，在失聯移工數量居高不下的現況下，執法需求必然增加，如何在效率與程序正義間取得平衡，考驗機關的專業與敏感度。

