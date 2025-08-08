闖台大餐廳抓失聯移工 移民署道歉

台北市勞動力重建運用處接獲檢舉，指台大學生餐廳聘請失聯移工當店員，移民署前天赴現場查緝，因未通報台大校方，又一度追趕校內民眾引發恐慌，遭台大學生會強烈譴責；移民署昨天致歉，強調未盤查任何學生，未來將強化協調聯繫。

移民署台北市專勤隊七日中午，受北市勞動力重建運用處委託，派一名隊員配合對方三名稽查人員，以勞動檢查名義進入台大校園，直闖被檢舉的炸物店查緝，找到一名越南籍阮姓失聯移工正在櫃台收銀。

現場四名人員出示證件後，同步詢問失聯移工雇主，確認阮女非法打工後要將人帶走，這時雇主兒子突現身詢問「發生什麼事」，聽聞移民署正在抓人，旋即騎腳踏車離去，專勤隊人員奔前制止攔停，確認是台灣人後放行。

移民署疑大聲喝斥要求提供身分證字號，又持平板電腦對雇主兒子拍照，引發學生恐慌，現場法律系學生見狀，質問「你們是誰」，氣氛一度緊張，得知是移民署抓失聯移工才離去，移民署約在台大校園待半小時。

台大學生會得知執法人員沒通報即闖入校園，校方緊急要求移民署了解狀況，移民署會同勞運處前往台大向校方說明致歉，強調全程僅針對攤商員工及非學生的雇主家屬查證，未盤查任何學生，失聯移工依法帶返收容，後續強制驅逐出境。

台大學生會譴責移民署入校查緝，凸顯是執法程序長期未受監督的結構性漏洞，如未通報校方便入校查捕、執法過程未穿制服和出示證件，也未說明盤查理由、逕自蒐集個資，嚴重干擾校園秩序。

由於整起行動均無台大校方陪同，移民署事前也未通報，引起台大學生會不滿。移民署對於未事先通報校方表達歉意，承諾將落實通報及協調機制，確保執法同時兼顧校園自主、師生權益與公共安全。

據了解，阮女已失聯五百二十天，曾在新北市製造業當移工，疑同鄉介紹至台大「小小福」餐廳打工。

北市重建處指出，此案是接獲陳情系統民眾檢舉，會同移民署前往查察，原則不事先預警，但驚擾學生及學校，重建處與移民署向校方及學生表達歉意，往後進入校園會先知會校長，以示對校園尊重。

