移民署會同北市府進台大查移工 學生組織跳腳：不能忽略正當程序

中央社／ 台北8日電
移民署未告知校方，就進入台大校園查緝失聯移工。台大學生會、研究生協會表示，尊重相關單位執法，但不能忽略正當程序，進入校園應取得同意，並由校方人員陪同。圖為台大校園一隅。聯合報系資料照

移民署未告知校方，就進入台大校園查緝失聯移工。台大學生會、研究生協會今天都表示，尊重相關單位執法，但不能忽略正當程序，進入校園應取得同意，並由校方人員陪同。

移民署台北市專勤隊1名職員配合重建處3名稽查員，本月7日前往台灣大學校園攤商（台大小小福）查察，現場查獲1名越南籍失聯移工非法工作。不過，移民署坦承查察作業未事先聯繫校方，引發校園疑慮，今天已致歉，承諾將檢討通報機制，強化跨機關（校方）協調聯繫。

台大學生會長陳柏承透過社群向媒體指出，今天上午由台大主任秘書王大銘帶領學生會、研究生協會一同前往移民署台北市專勤溝通。會中達成共識，移民署承諾將於下週公告準則，不論是否有執法意圖，入校前都會向校方通報並取得同意，全程由校方人員陪同，人員並會穿著制服或主動出示證件，事後提供校方完整執法紀錄與結果。

陳柏承呼籲移民署一併公告「小小福」事件後續處理結果。且7日的過程中，有一名男性國中生被誤查，造成驚嚇，移民署應致歉並提供必要的心輔資源協助。

台大學生會強調，尊重依法行政，但反對任何忽略正當程序、侵害權益的作法，將持續監督移民署後續作為。

台大研究生協會也發布聲明，認為移民署人員在校園任意攔截路人盤查，作法粗暴。儘管這次要抓捕的移工，不是台大教職員或學生，但盤查及搜捕過程中，造成附近學生驚恐，也不能保證執法過程，絕對不會因誤會而盤查到校內師生。

研究生協會指出，如果事前通知校方，並由校方人員陪同，可減輕執法人員因不熟悉校內情況，對校園所造成的干擾，並提升執法效率，也是尊重大學自治、校園自主不可或缺的手段。

另外，研究生協會也呼籲，在失聯移工「違法」的現象之外，也不能忽視背後所處的困境。移民署執法有公務上的理由，但正當程序和比例原則，都有值得檢討的地方，期待台灣能向族群友善的法治社會邁進。

