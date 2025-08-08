跨海醫療牽線 中山醫大攜手印尼大學簽合作備忘錄

中山醫學大學與印尼大學今日簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在教師互訪、學生交換、課程共構、聯合研究與臨床實作等五大面向展開合作。中山醫大校長黃建寧表示，中山醫學大學附設醫院將成為印尼學生及轉介病患的重要臨床實作基地。

中山醫大自2017年起持續推動「新南向口腔醫療合作計畫」，與印尼大學牙醫系建立長期學術與臨床交流。近期一名患有嚴重的下顎前突（戽斗症）與恆牙發育遲緩的15歲印尼少女，因當地缺乏正顎手術技術，而治療7年未見成效，經印尼大學國際長Nia Ayu Ismaniati Noerhadi聯繫下，成功轉介至中山醫大附設醫院口腔醫學院接受治療，並促成此次兩校MOU的簽署。

參與個案轉介的中山醫大牙醫系教授高嘉澤指出，醫療不只是技術支援，更是專業信任與跨國合作的實踐。此案不僅展現精準醫療的應用，也為新南向國際醫療邁出具體一步。

中山醫大校長黃建寧表示，印尼大學為東南亞指標性學府，兩校皆設有附設醫院，教學與臨床資源高度互補。此次合作讓雙邊交流邁入新階段，未來將拓展至公共衛生、AI醫療與護理等領域，並推動雙聯學位、短期交換及COIL 國際合作線上課程等具體項目。

黃建寧說，雙方預計半年內完成實施細則簽署，啟動一系列教學與臨床接軌的行動計畫，全面強化台灣醫學教育在新南向區域的國際能見度。

印尼大學校長Heri Hermansyah則高度肯定中山醫大在臨床與教學整合上的專業表現，並期待在4天的拜訪行程中，實地了解中山醫大的師資培育、實習訓練與跨科協作機制，進一步深化雙邊的實質合作。

