香港留台校友總會來台拜會 推動招收港生
由33個香港留台校友會組成的「香港留台大專院校校友會總會」，於近日來台拜會陸委會、教育部等相關機關，就持續推動香港學生赴台升學等議題深入交流，並與多所學校進行互動座談。陸委會港澳處長盧長水表示，台灣非常歡迎香港學子來台升讀大學，也希望兩地的青年學子能有更多的交流。
據台港策進會8日發布，「香港留台大專院校校友會總會」自成立以來積極促進台港間的教育交流，適逢總會成立一周年，該會會長麥燕玲偕同副會長陳沛廣等人特別來台拜會陸委會、教育部等相關機關。
麥燕玲表示，台灣高等教育學科選擇多元，除了理工、資訊等學術強項，還有寵物美容、物理治療等特色科系，在學費與生活成本方面亦較歐美及日本更具競爭力，她建議更強化升學管道及相關資訊的提供，協助香港學生更全面瞭解在台升學的多元選擇。
同時兼任台港經濟文化合作策進會秘書長的盧長水說，感謝總會長期協助在港推動台灣高等教育招生宣導，台灣非常歡迎香港學子來台升讀大學，也希望台港兩地的青年學子能有更多的交流，增進彼此的認識與瞭解。
另，教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟亦接見訪團，雙方就香港學生招生時程及推廣、港生在境外居留時間等議題進行討論。
拜會之際，香港留台大專院校校友會總會於6日晚間舉辦周年交流餐會，邀請海外聯合招生委員會主任委員蘇玉龍以及銘傳、弘光、文化、逢甲、樹德、萬能、玄奘、大葉、大仁、南華等多所大學代表參加，陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟到場。
▪新北安置機構爆多起男童性侵案...學校報警才曝光
▪台師大女足案 教育部4年前曾查核、認個案執行異常難追查
▪公務員人力難留 他心灰：我學的是工程 卻要處理行銷公關
▪新官上任未一周 警大校長黃明昭遭爆論文抄襲…校方回應了
▪台北海洋科大傳教授霸凌特教生 校方：不預設結論、秉公處理
▪邀女學生線上看A片…彰師大教授性騷「只罰3萬」挨批 縣府回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言