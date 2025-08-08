香港留台校友總會來台拜會 推動招收港生

由33個香港留台校友會組成的「香港留台大專院校校友會總會」，於近日來台拜會陸委會、教育部等相關機關，就持續推動香港學生赴台升學等議題深入交流，並與多所學校進行互動座談。陸委會港澳處長盧長水表示，台灣非常歡迎香港學子來台升讀大學，也希望兩地的青年學子能有更多的交流。

據台港策進會8日發布，「香港留台大專院校校友會總會」自成立以來積極促進台港間的教育交流，適逢總會成立一周年，該會會長麥燕玲偕同副會長陳沛廣等人特別來台拜會陸委會、教育部等相關機關。

麥燕玲表示，台灣高等教育學科選擇多元，除了理工、資訊等學術強項，還有寵物美容、物理治療等特色科系，在學費與生活成本方面亦較歐美及日本更具競爭力，她建議更強化升學管道及相關資訊的提供，協助香港學生更全面瞭解在台升學的多元選擇。

同時兼任台港經濟文化合作策進會秘書長的盧長水說，感謝總會長期協助在港推動台灣高等教育招生宣導，台灣非常歡迎香港學子來台升讀大學，也希望台港兩地的青年學子能有更多的交流，增進彼此的認識與瞭解。

另，教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟亦接見訪團，雙方就香港學生招生時程及推廣、港生在境外居留時間等議題進行討論。

拜會之際，香港留台大專院校校友會總會於6日晚間舉辦周年交流餐會，邀請海外聯合招生委員會主任委員蘇玉龍以及銘傳、弘光、文化、逢甲、樹德、萬能、玄奘、大葉、大仁、南華等多所大學代表參加，陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟到場。

商品推薦