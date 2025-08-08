快訊

會同移民署闖台大抓非法移工 移民署、北市重建處道歉

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國立台灣大學昨天驚傳移民署人員未經校方同意，便擅自進入校內查緝。圖／台大學生會提供
國立台灣大學昨天驚傳移民署人員未經校方同意，便擅自進入校內查緝。圖／台大學生會提供

台大昨天發生移民署人員未通報擅自進入校內查緝非法移工，引發台大學生會強烈譴責，移民署今對引發校園疑慮，深表歉意。會同移民署專勤隊前往查察的北市勞動力重建運用處也表示，會加強同仁相關教育訓練，未來會先知會校長。

北市重建處指出，此案是接獲陳情系統民眾檢舉案件，故依民眾提供的具體內容，會同移民署專勤隊前往查察。勞政機關是依法執行行政檢查，原則不事先預警，但此案因遭檢舉的事業單位地點位於校園，執行中造成對學生及學校之驚擾，重建處與移民署代表共同向校方及學生表達歉意。另外，也承諾往後加強同仁相關教育訓練，進入校園會先知會校長，以示對校園的尊重。

據移民署表示，此案因台北市勞動力重建運用處接獲檢舉，後由台北市專勤隊1名職員配合勞運處3名稽查人員，前往台大校園內攤商查察，現場查獲1名越南籍失聯移工非法工作，現場盤查作為僅限該攤商員工及一名欲離開現場之非法雇主兒子，並未盤查任何學生，因查察作業未事先聯繫校方，致引發校園疑慮，移民署對此深表歉意，將深刻檢討相關通報機制，強化跨機關協調聯繫。

移民署也說明，當天下午已立即會同勞運處前往台大向校方說明並致歉，未來將持續秉持依法行政、尊重校園與維護公共安全之原則，精進執勤合宜性並強化事前聯繫作業。另有關查獲攤商非法雇主及非法工作之失聯移工，將依相關規定移由勞政主管機關裁處。

