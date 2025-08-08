移民署闖台大抓失聯移工 律師：基於校園自治本就不可隨便進入
移民署台北市專勤隊昨天為了抓失聯移工，未告知台灣大學就逕自闖入盤查，引發台大學生會強烈譴責，移民署今天道歉，稱未來將強化協調聯繫。對此，法界人士指出，因應校園自治，警察本就不可隨便進入學校，並舉例引用「國立清華大學檢警人員進入校園之處理原則」，需取得校方同意陪同下進行。
承理法律事務所副所長洪維駿受訪指出，警察之所以不可以隨便進入校園，原因在於校園自主、自治，而警政署也有訂定警察人員進入校園執法相關機制，甚至特定大學也有檢警人員進入校園的處理原則。
洪維駿引用清大檢警人員進入校園之處理原則，稱依照這些規範的要求，警察人員未經校方同意，不得任意進入校園，也應該要主動在進入校園前知會校方聯繫窗口（學務主任以上層級），取得校方同意，並於校方代表人員陪同下進行。
儘管抓捕失聯移工是行政罰，洪維駿認為，如果偵辦刑事案件都需要告知，那其他狀況也應採相同、甚至更嚴格的標準。
