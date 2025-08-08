遭控「未通報」擅闖台大抓人 移民署道歉了：抓失聯打工移工

國立台灣大學昨天驚傳移民署人員未經校方同意，便擅自進入校內查緝，事件引發台大學生會強烈譴責，移民署回應，現場是查緝越南籍失聯移工非法工作，並未盤查任何學生，但針對查察作業未事先聯繫校方，致引發校園疑慮，深表歉意，未來將強化協調聯繫。

台大學生會表示，昨天數名移民署人士，起先未著制服、未出示證件，也未向校方通報或取得同意，便擅自進入台大校園學生餐廳「小小福」查緝。過程中移民署人員未表明身分，就於校內追趕並攔停一名正在騎腳踏車的校內人士，大聲喝斥要求提供身分證字號。

台大學生會指出，其人明顯受到驚嚇，且只能在公眾場合報出身分證字號，期間人員更在未取得同意情況下，逕自使用平板對其正臉拍照掃描。而移民署後續發現他為本國籍後，也未對其說明，就轉而進入台大學生餐廳帶走廚工。

移民署回應，本案是因台北市勞動力重建運用處接獲檢舉，後由台北市專勤隊1名職員配合勞運處3名稽查人員，前往台大校園內攤商查察，現場查獲1名越南籍失聯移工非法工作。

移民署說，現場盤查作為，僅限該攤商員工及一名欲離開現場的非法雇主的兒子，並未盤查任何學生，惟查察作業未事先聯繫校方，致引發校園疑慮，對此深表歉意，將深刻檢討相關通報機制，強化跨機關和校方的協調聯繫。

移民署強調，當天下午已立即會同勞運處前往台大向校方說明並致歉，未來將持續秉持依法行政、尊重校園與維護公共安全的原則，精進執勤合宜性並強化事前聯繫作業。

商品推薦