驚傳移民署闖台大查緝非法移工 學生會譴責：校方不知情就抓人

國立台灣大學昨日驚傳移民署人員未經校方同意，便擅自進入校內查緝，台大今天表示，移民署是根據線報查緝非法外籍勞工，非針對校內在職員工生。台大學生會則譴責，移民署入校查緝，凸顯移民執法程序中長期未受監督的結構性漏洞，如未通報校方便入校查捕、執法過程未穿制服和出示證件，也未說明盤查理由便逕自蒐集個資，嚴重干擾校園秩序。

台大學生會表示，昨天數名移民署人士，起先未著制服、未出示證件，也未向校方通報或取得同意，便擅自進入台大校園學生餐廳「小小福」查緝。過程中移民署人員未表明身份，就於校內追趕並攔停一名正在騎腳踏車的校內民眾，大聲喝斥要求提供身分證字號。

台大學生會指出，該民眾明顯受到驚嚇，且只能在公眾場合報出身分證字號，期間人員更在未取得同意情況下，逕自使用平板對其正臉拍照掃描。而移民署後續發現民眾為本國籍後，也未對其說明，就轉而進入台大學生餐廳帶走廚工。

台大學生會認為，整起行動中均無台大校方陪同，且經學生會了解，人員未在事前進行任何通報，在台大校方不知情的情況下進行攔查與抓人。

台大則回應，移民署是依線報查緝非法外籍勞工，並非針對學生或教職員，所以並未知會學校。然而，現場有學生在場，故造成困擾，經同學向學校反映，學校駐警隊及校安中心人員有到場處理，和移民署人員溝通。

台大也指出，了解學生的立場與訴求，會主動跟移民署溝通，確保執法人員進入校園執法時，都能依循相關機制知會校方，學校會依相關法規協助處理，同時確保學生和教職員的安全與權益。

