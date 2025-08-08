便衣入校查緝非法移工惹議 台大：會與移民署溝通

台大學生會今天質疑，昨天有便衣人員無預警進入校園抓人、盤查民眾。校方解釋，是移民署查緝非法外籍勞工，事先並未知會學校，將與移民署溝通。

台灣大學學生會今天發布新聞稿指出，昨天中午有數名沒穿制服、未出示證件的便衣人員（後來於現場自稱為移民署人員），未通報校方、取得同意，就擅自進入台大校總區校園，到學生餐廳「小小福」進行查緝行動。

台大學生會指出，便衣人員於校園內追趕並攔停一名名正在騎腳踏車的民眾，大聲喝斥要求提供身分證字號。這名民眾明顯受到驚嚇，被迫在公眾場合大聲報出身分證字號，便衣人員更在未取得同意情況下，使用平板拍照掃描他的正臉。

後續發現，這名民眾是本國國民，便衣人員也沒有進一步說明攔查行為，而是立即進入「小小福」的廚房內，於盤查後帶走一名廚工。

學生會質疑，在整起行動中，沒有見到校方代表陪同。學生會初步調查後發現，移民署人員沒有在事前進行任何通報程序，在台大校方不知情的情況下，就進入校園攔查和抓人。至今被帶離人員的身分、去向及後續處理情形仍未獲得官方說明。

學生會認為，移民署的行動未經校方同意、無緊急必要，不但違反基本程序、比例原則與最小侵害原則，更讓校園自主蕩然無存，嚴重損害台大的國際聲譽與學術自由，造成師生、民眾人心惶惶。

學生會強調，這起事件絕非個案疏失，而是涉及制度性程序瑕疵，以及執法過程中對人民基本權利的侵害，呼籲相關單位檢討執法原則。

台大校方回應中央社記者，移民署是依線報查緝非法外籍勞工，並非針對台大學生或教職員，所以並未知會學校。然而因查緝現場有學生在場，造成學生困擾，經向學校反映，台大駐警隊及校安中心人員後續有到場，協助和移民署人員溝通。

台大校方表示，了解學生的立場與訴求，會主動跟移民署溝通，建立一個合適的機制，確保執法人員進入校園執法時，都能知會校方，台大會依相關法規協助處理，同時確保學生和教職員的安全與權益。

基於尊重校園自主及自治精神，大學法等相關法規與各大學都有規定，檢警單位若要進入校園偵辦案件，原則上須經校方同意，並在校方人員陪同下進行。

