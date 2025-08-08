「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
上大學前選擇科系都會考量未來出路，也有人單純是因為自己的興趣才做選擇，不過有一名網友語重心長地奉勸大家，「不要為了學日文去讀日文系」，不僅所學跟想像不同以外，未來出路也是一大問題。貼文一出引起不少討論，多數過來人也分享自身經驗。
原PO在Threads發文建議大家，千萬不要為了學日文而去讀日文系，這樣的話以後一定會後悔。他解釋日文系在教日文這個語言時，是拿來研究日本文化與文學的「工具」，因此語言是工具，而研究是目的，所以對於只想學日文，但卻對鑽研日本文化、文學興趣不大的人，會讀得很痛苦。
原PO以自己為例，他說自己對日本文化、文學只有「還蠻喜歡的」的程度，但讀到大二、大三才深刻明白自己沒這麼喜歡，也坦言只想認識日本文化，去追星、追劇，但不想當研究者，而且若沒有輔系或雙主修，四年的時間很快就渾渾噩噩結束了。對於未來的出路，他也感到憂心，「純文學系那種不知道、不想要討論畢業後要幹嘛的氛圍是很恐怖的」。
不少過來人也感同身受，「放棄政大法來讀東吳日文的我感同身受，雖然讀日文很開心也很有趣，但真的會對未來感到迷惘」、「學完發現一堆不是日文系的也比你強」、「語言只是加分的工具，純讀日文系出路很窄。日文系人的感想」、「法文系的深表同感，真的是後悔莫及！不管學得再厲害，在台灣的薪資結構下，一樣可悲」、「大學主修德語的我覺得很贊同，真的不要純主修語言」。
但也有網友不後悔，「身為一個日文系畢業&用日文工作的人，我不覺得會後悔」、「畢業至今活得挺好的，後來轉行走網路電子資訊業，美商、日商和台商都如魚得水」。
