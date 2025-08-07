台東馬偕攜手東大、工研院簽署協議 讓台東智慧醫療起飛
台東馬偕醫院秉持著追求卓越及提昇醫療品質的精神，今與國立台東大學與工業技術研究院三方合作簽署「東部大健康產業發展合作協議書」，宣示三方將攜手推動智慧醫療系統建構、生成式AI應用開發與AI醫療人才培育，協助落實偏鄉照護轉型，亦呼應政府「東部大健康產業」政策方向。
東馬院長王光德宣佈今年將引進三台高規格的儀器，有了好的醫器需要有AI的協助，將讓儀器升級可以更有效率幫助病人。台東大學校長鄭憲宗校表示，台東AI發展將展現百花齊放的能量，照亮到全國。
另工研院執行長陳立偉表示，台東是一個很好智慧醫療驗證場域，期待以科技結合專業場域、人才培育及基礎設施的建立，也期待藉著此次合作，未來可以做到智慧醫療及智慧養護。縣長饒慶鈴特別感謝東馬對醫療的付出，三方合作是台東人民之福。
此次跨領域的產學合作，將透過AI結合臨床觀察，建置可複製的智慧醫療示範點，尤其對於癌症、血癌等重大疾病的早期辨識與後續照護，將可大幅提升效率與準確性。若計畫在台東成功落地，未來可望擴展至其他院區，形成具規模的智慧醫療網絡。
