率全國之先 YouBike 電輔微型調度車進駐臺大校園

為提升 YouBike 校園調度量能並實踐低碳運輸，臺北市交通局攜手臺灣大學與微笑單車合作，率全國之先於臺大校園導入「電輔微型調度車」執行 YouBike 車輛調度。調度車採電動輔助三輪車結合拖掛裝置，每輛車可載運7輛YouBike，最高時速20公里，符合臺大校園速限規定，可靈活穿梭於校園，相較傳統貨車更具機動性與環境友善性，有效降低對校園通行環境之干擾，並強化原有貨車無法抵達區域之調度能力，落實節能減碳之永續交通目標。

交通局指出，自 109 年臺大導入 YouBike 服務以來，深受師生廣泛使用，校內設置達 59 座租賃站，為全臺密度最高之單一區域，單日租借量約1.5萬次，占全市總租借量約6%，相當受歡迎。然校內上下課通勤集中，特定時段常有場站無車可借或無位可還情形，且部分站點道路狹小，貨車難以進入，為提升服務品質與調度量能，三方合作自 114 年 8 月 6 日起試辦電輔微型調度車調度服務，於女九舍、社會系館等還車熱點站點與鹿鳴堂、第二行政大樓、椰林小舖等借車熱門站點間之進行車輛調度作業。

交通局進一步表示，初期將投入 2 輛電輔微型調度車，每日約可增加400~500輛YouBike車輛調度作業，後續依實際需求增加此調度車輛數，提升校園內即時調度能量，提供民眾更便利之公共自行車服務。

聚傳媒

商品推薦